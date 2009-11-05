Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными. А какие они ажурные и все-все в дырочках - их так много, как звезд на небе! Попробуйте! Получаются у всех! Блины очень вкусные и необыкновенно красивые!
- 5 ноября 2009, 16:14
- 3865349
Ажурные блины
Ингредиенты для «Ажурные блины»:
- Масло растительное (для выпекания)
- Сода (пищевая) — 1 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1,5 стак.
- Яйцо куриное (свежее) — 1-2 шт
- Молоко — 1 стак.
- Кефир — 0,5 л
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
898.4 ккал
|
белки
29.3 г
|
жиры
19.7 г
|
углеводы
152.4 г
|100 г блюда
|ккал
172.8 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
3.8 г
|углеводы
29.3 г
Рецепт «Ажурные блины»:
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Приготовить ингредиенты для рецепта.
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В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим).
Добавляем яйцо (если крупное - одно, мелкое - два), сахар, соль, соду и перемешиваем.
Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время, помешивая (так мы завариваем наше тесто!).
Если тесто получилось жидким, на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»).
Добавляем 1-2 ст. л. растительного масла, перемешиваем, тесто для выпечки блинов готово!
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Пеките блины, если есть возможность, на чугунной сковороде (по старой привычке я перед выпеканием смазываю сковороду растительным маслом, независимо от того, есть ли в тесте масло или нет).
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Блины готовы!
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Приятного аппетита!
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