Ажурные блины

В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим).

Добавляем яйцо (если крупное - одно, мелкое - два), сахар, соль, соду и перемешиваем.

Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.

Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время, помешивая (так мы завариваем наше тесто!).



Если тесто получилось жидким, на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»).

Добавляем 1-2 ст. л. растительного масла, перемешиваем, тесто для выпечки блинов готово!