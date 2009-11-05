Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 5 ноября 2009, 16:14
  • 3865349

Ажурные блины

Рецепт: Ажурные блины

Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными. А какие они ажурные и все-все в дырочках - их так много, как звезд на небе! Попробуйте! Получаются у всех! Блины очень вкусные и необыкновенно красивые!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Ажурные блины»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
898.4 ккал 		белки
29.3 г 		жиры
19.7 г 		углеводы
152.4 г
100 г блюда
ккал
172.8 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
3.8 г		 углеводы
29.3 г


Рецепт «Ажурные блины»:

  • Приготовить ингредиенты для рецепта.

  • В кастрюлю вылить кефир и немного подогреть (должен быть теплым, но не горячим).
    Добавляем яйцо (если крупное - одно, мелкое - два), сахар, соль, соду и перемешиваем.
    Кладем муку (примерно 1.5 стакана), кладем столько, чтобы масса была, как хорошая густая сметана, теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков.
    Молоко доводим до кипения и тоненькой струйкой вливаем в массу, все время, помешивая (так мы завариваем наше тесто!).

    Если тесто получилось жидким, на ваш взгляд, добавьте немного муки (не волнуйтесь, основная масса уже «сварена»).
    Добавляем 1-2 ст. л. растительного масла, перемешиваем, тесто для выпечки блинов готово!

  • Пеките блины, если есть возможность, на чугунной сковороде (по старой привычке я перед выпеканием смазываю сковороду растительным маслом, независимо от того, есть ли в тесте масло или нет).

  • Блины готовы!

  • Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4825
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На десерт / На закуску На полдник На ужин : На десерт / На закуску Неожиданные гости

Теги: блины завтрак полдник закуска десерт

Вкусы: блинный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Ажурные блины
Рецепт: Ажурные блины

Эти блины получаются очень вкусными, тонкими, нежными. А какие они ажурные и все-все в дырочках - их так много, как звезд на небе! Попробуйте! Получаются у всех! Блины очень вкусные и необыкновенно красивые!

Ингредиенты для «Ажурные блины»:
Новогодние рецепты
Рецепт: Отбивные Утиные лапки
Отбивные "Утиные лапки"
Рецепт: Закусочное полено на хрустящих хлебцах
Закусочное "полено" на хрустящих хлебцах

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Пока нет комментариев.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Новогодние рецепты
Рецепт: Хлебцы с голубым сыром и манго
Хлебцы с голубым сыром и манго
Рецепт: Салат с курицей, ананасом и помидором
Салат с курицей, ананасом и помидором
Рецепт: Десерт Ёлочка, расти!
Десерт "Ёлочка, расти!"