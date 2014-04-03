Поиск по ингредиентам
Поваренок в Telegram t.me/povarenok_official – примите участие в опросе по улучшению!
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 3 апреля 2014, 12:35
  • 946789

Пампушки к борщу за 20 минут

Рецепт: Пампушки к борщу за 20 минут

Самое быстрое тесто, которое мне доводилось встречать. В пост и не только.

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Пампушки к борщу за 20 минут»:

  • Вода (теплая, но не кипяток, примерно 50-60*С) — 1 стак.
  • Сахар (если хотите более сладкие - добавьте больше, ложки 2-3, можно заменить медом) — 1 ст. л.
  • Масло подсолнечное (можно и оливковое, но я его редко использую) — 3 ст. л.
  • Соль (я не меряла, просто насыпала щепотку) — 0.25 ч. л.
  • Дрожжи (11 гр) — 1 пакет.
  • Ванильный сахар (если есть желание) — по вкусу
  • Мука пшеничная / Мука (тесто должно быть эластичное, по консистенции как мочка уха, оно немного прилипает к рукам, но это не страшно) — 3 стак.

Время приготовления:

Количество порций: 20

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2211.7 ккал 		белки
49.1 г 		жиры
56.4 г 		углеводы
383.4 г
Порции
ккал
110.6 ккал		 белки
2.5 г		 жиры
2.8 г		 углеводы
19.2 г
100 г блюда
ккал
273 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
7 г		 углеводы
47.3 г


Рецепт «Пампушки к борщу за 20 минут»:

1. в миске смешать воду+масло+сахар+сол ь+дрожжи+муку. Замесить тесто, сначала ложкой, а потом рукой. Тесто должно быть мягкое, эластичное, не плотное, но и не течь.
2. смазать форму (у меня 28х18 см) растительным маслом
3. скатать шарики размером с мелкое яблочко
4. уложить в форму на расстоянии примерно 1 см друг от друга, можно плотнее.
5. Дать постоять в тепле буквально 5 минут.
6. Поставить в горячую (180*С) духовку.
7. выпекать до готовности.
Я в процессе выпечки, когда уже они начинают немного подпекаться, смазываю смесью сахара и воды, тогда сверху получается красивая яркая корочка

Достать, разломать и наслаждаться. Можно на 1-2 минуты накрыть чистым, немного влажным полотенцем.

А еще рецепт чесночного соуса: несколько зубочков чеснока выдавить, растереть с солью, перчиком или любыми любимыми специями, добавить кипяченой водички и растительного масла. Макаем туда горячую пампушку и ням.

А началось все с того, что борщ уже был почти готов... и вдруг стало понятно, что без пампушек с чесночным соусом пропадает вся радость поедания.
Ставить обычное проверенное тесто времени не было (домашние уже почти ложками по столу начинали стучать), поэтому пришлось срочно поднимать записи и, к счастью, там я наткнулась на, как оказалось, незаслуженно лежавший без внимания рецепт.
Пришлось рискнуть и УРА!!! Риск оправдался.
Ароматные пампушки ровно через 20 МИНУТ стояли на столе, маня всех своим ароматом.
Делала уже 3 раза, мои заказывали каждый день.

А теперь хронология поедания:
Первый день - съели мгновенно все;
Второй день - остался борщ, пришлось испечь вторую партию. Те, кто не захотел борща, ели их с вареньем под чаек.
Третий день - попросили еще, только немного послаще. Ели как сладкие сдобные булочки (но я успела припрятать пару штук, для того чтобы проверить, на какой день станут черствыми). Итог: только что доела последнюю "старушку" - ей было уже 5 дней.

Может где- то и есть такой рецепт, но я не увидела.
А для себя взяла на полное вооружение.
Минусов нет, а из плюсов:
мгновенное приготовление, минимальный набор продуктов, отличный вкус, очевидно, такое тесто можно применять и для пирожков.
На фото представляю, так сказать, уже конечный результат, т. к. поздно сообразила снять сам процесс, но он настолько легкий, что дополнительных фото не требует.

О, кстати, вдруг гости, а у вас не очень с продуктами - самое оно! Пока руки вымоют, пока чайник вскипит, а вы уже с пирогами.
Приятного аппетита.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5796
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На природу На ужин Неожиданные гости Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: ужин обед завтрак выпечка пост

Вкусы: нежный сдобный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Пампушки к борщу за 20 минут
Рецепт: Пампушки к борщу за 20 минут

Самое быстрое тесто, которое мне доводилось встречать. В пост и не только.

Ингредиенты для «Пампушки к борщу за 20 минут»:

Другие варианты рецепта

Показать все варианты рецепта (23)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Пампушки к борщу за 20 минут» от приготовивших (102)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
А можно ли прирожки данного рецепта испечь побольше и с начинкой, например с капустой?
Спасибо, действительно все очень просто и быстро.
Неужели у кого-то тесто поднялось за 5 минут? Я все делала по рецепту, но пампушки не поднялись и получились как баранки. Но вкус понравился, буду делать ещё
Отличный рецепт, часто выручает когда нужно сделать быстро пампушки к борщу
Отличные булочки! Спасибо большое за рецепт!
Очень хороший рецепт, большое спасибо автору 🤗. Быстро и вкусно!!!! Для предыдущего комментария : муку использовала обычную высшего сорта, белок 13%. На расстойку ставила в духовку на 15 минут при 50 градусах. Выпекать 30 минут.
Заинтересовал рецепт, очень очень! Столько восторженных отзывов! Но меня смущает дозировка в ложках и стаканах + автор не указывает какую муку она использовала (процент содержания белка?), ведь тесто дрожжевое, а на расстойку не оставляется. Не хотелось бы выбросить продукты из-за неправильно взятых пропорций и продуктов. Спасибо тому кто ответит.
Замечательные пампушки из минимального количества продуктов. Времени на приготовление ушло совсем немного, а результат очень порадовал. Половину пампушек поливала чесночным соусом - то, что нужно к борщу.
Рецепт понравился и своей простотой, и отличным вкусом.
Спасибо за рецепт! Второй раз в жизни "замахнулась" на пампушки и получилось! Единственное, пекла на 180С в электродуховке минут 35 где-то, почему не 20 - не знаю.. Смазывать пришлось 2 раза, никак не хотели румянится. Какая должна быть пропорция сахара и воды, чтоб сразу зарумянились? Спасибо.
Пампушки прелесть! Готовлю уже не первый раз и всегда супер результат! Очень классное тесто! Спасибо Вам за чудо-рецепт!
Просто супер булочки!!!!!!!! Сверху помазала сметаной разведенной водичкой с солью. Повторюсь, булочки класс! По времени только ушла серия "чисто аннлийского убийства". Да и борщ варился в это время, тесто подходило с почтительным уважением.
Приготовила...) Очень вкусно! Спасибо!
Чудесный рецепт, спасибо вам)
добрый день. Спасибо Вам огромное за рецепт!!! я теперь всё пеку и жарю именно по этой рецепту, и ватрушки и пироги и пампушки!!! ну ооочень вкусно, а главное, что тесто вовсе не капризное!!! А ещё очень выручает в пост, ни молока, ни яиц и такое воздушное и нежное!!! сегодня были ватрушки)))) очень вкусно...
Спасибо Вам огромное за такое простой и очень вкусный рецепт. я теперь пеку и жарю всю выпечку только по этому рецепту. такое нежное тесто и вовсе не капризное!)))
Очень вкусно! Завтра буду печь ещё спасибо за рецепт!
Моя первая дрожжевая выпечка! Муки половину цельнозерновой взяла. Заливка- перемолотый мак с сахаром заварила кипятком, туда окунала пампушки. Ооочень вкусно!
Замечательные пампушки получились! Действительно быстро и без заморочек. Очень жаль что автора нет с нами, но все равно большое спасибо за рецепт!
Вкусно. Спасибо за рецепт!
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с террасой V097 "Гленс Фаллс"

Каркасный дом с террасой V097 "Гленс Фаллс"
Каркасный дом для узкого участка V290 "Окленд"

Каркасный дом для узкого участка V290 "Окленд"
Каркасный дом с 3 спальнями и террасой V235 "Гавайи"

Каркасный дом с 3 спальнями и террасой V235 "Гавайи"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 5690 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки