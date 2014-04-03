Самое быстрое тесто, которое мне доводилось встречать. В пост и не только.
- 3 апреля 2014, 12:35
- 946789
Пампушки к борщу за 20 минут
Ингредиенты для «Пампушки к борщу за 20 минут»:
- Вода (теплая, но не кипяток, примерно 50-60*С) — 1 стак.
- Сахар (если хотите более сладкие - добавьте больше, ложки 2-3, можно заменить медом) — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное (можно и оливковое, но я его редко использую) — 3 ст. л.
- Соль (я не меряла, просто насыпала щепотку) — 0.25 ч. л.
- Дрожжи (11 гр) — 1 пакет.
- Ванильный сахар (если есть желание) — по вкусу
- Мука пшеничная / Мука (тесто должно быть эластичное, по консистенции как мочка уха, оно немного прилипает к рукам, но это не страшно) — 3 стак.
Время приготовления:
Количество порций: 20
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2211.7 ккал
|
белки
49.1 г
|
жиры
56.4 г
|
углеводы
383.4 г
|Порции
|ккал
110.6 ккал
|белки
2.5 г
|жиры
2.8 г
|углеводы
19.2 г
|100 г блюда
|ккал
273 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
7 г
|углеводы
47.3 г
Рецепт «Пампушки к борщу за 20 минут»:
1. в миске смешать воду+масло+сахар+сол ь+дрожжи+муку. Замесить тесто, сначала ложкой, а потом рукой. Тесто должно быть мягкое, эластичное, не плотное, но и не течь.
2. смазать форму (у меня 28х18 см) растительным маслом
3. скатать шарики размером с мелкое яблочко
4. уложить в форму на расстоянии примерно 1 см друг от друга, можно плотнее.
5. Дать постоять в тепле буквально 5 минут.
6. Поставить в горячую (180*С) духовку.
7. выпекать до готовности.
Я в процессе выпечки, когда уже они начинают немного подпекаться, смазываю смесью сахара и воды, тогда сверху получается красивая яркая корочка
А еще рецепт чесночного соуса: несколько зубочков чеснока выдавить, растереть с солью, перчиком или любыми любимыми специями, добавить кипяченой водички и растительного масла. Макаем туда горячую пампушку и ням.
Ставить обычное проверенное тесто времени не было (домашние уже почти ложками по столу начинали стучать), поэтому пришлось срочно поднимать записи и, к счастью, там я наткнулась на, как оказалось, незаслуженно лежавший без внимания рецепт.
Пришлось рискнуть и УРА!!! Риск оправдался.
Ароматные пампушки ровно через 20 МИНУТ стояли на столе, маня всех своим ароматом.
Делала уже 3 раза, мои заказывали каждый день.
А теперь хронология поедания:
Первый день - съели мгновенно все;
Второй день - остался борщ, пришлось испечь вторую партию. Те, кто не захотел борща, ели их с вареньем под чаек.
Третий день - попросили еще, только немного послаще. Ели как сладкие сдобные булочки (но я успела припрятать пару штук, для того чтобы проверить, на какой день станут черствыми). Итог: только что доела последнюю "старушку" - ей было уже 5 дней.
Может где- то и есть такой рецепт, но я не увидела.
А для себя взяла на полное вооружение.
Минусов нет, а из плюсов:
мгновенное приготовление, минимальный набор продуктов, отличный вкус, очевидно, такое тесто можно применять и для пирожков.
На фото представляю, так сказать, уже конечный результат, т. к. поздно сообразила снять сам процесс, но он настолько легкий, что дополнительных фото не требует.
О, кстати, вдруг гости, а у вас не очень с продуктами - самое оно! Пока руки вымоют, пока чайник вскипит, а вы уже с пирогами.
Приятного аппетита.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5796
Комментарии и отзывы
13 апреля diana175 #
2 января vini11 #
30 сентября 2021 года Медуза2102 #
5 июня 2021 года vitaliya bondarenko1978 #
5 июня 2021 года VikkiV #
17 марта 2021 года yulia crasnikova2017 #
12 марта 2021 года yaroslava1973 #
6 марта 2021 года Aksenita #
Рецепт понравился и своей простотой, и отличным вкусом.
9 февраля 2021 года lela290328 #
10 декабря 2020 года южина #
6 декабря 2020 года nattela v #
31 октября 2020 года inna-kemerovo #
30 октября 2020 года elensaraf #
17 октября 2020 года One1 #
10 октября 2020 года goddess anna #
10 октября 2020 года goddess anna #
10 августа 2020 года nelya13 #
4 августа 2020 года wandekamp #
3 августа 2020 года Люда-Людмила #
28 июля 2020 года akayom #
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