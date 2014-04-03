Пампушки к борщу за 20 минут

А началось все с того, что борщ уже был почти готов... и вдруг стало понятно, что без пампушек с чесночным соусом пропадает вся радость поедания.Ставить обычное проверенное тесто времени не было (домашние уже почти ложками по столу начинали стучать), поэтому пришлось срочно поднимать записи и, к счастью, там я наткнулась на, как оказалось, незаслуженно лежавший без внимания рецепт.Пришлось рискнуть и УРА!!! Риск оправдался.Ароматные пампушки ровно через 20 МИНУТ стояли на столе, маня всех своим ароматом.Делала уже 3 раза, мои заказывали каждый день.А теперь хронология поедания:Первый день - съели мгновенно все;Второй день - остался борщ, пришлось испечь вторую партию. Те, кто не захотел борща, ели их с вареньем под чаек.Третий день - попросили еще, только немного послаще. Ели как сладкие сдобные булочки (но я успела припрятать пару штук, для того чтобы проверить, на какой день станут черствыми). Итог: только что доела последнюю "старушку" - ей было уже 5 дней.Может где- то и есть такой рецепт, но я не увидела.А для себя взяла на полное вооружение.Минусов нет, а из плюсов:мгновенное приготовление, минимальный набор продуктов, отличный вкус, очевидно, такое тесто можно применять и для пирожков.На фото представляю, так сказать, уже конечный результат, т. к. поздно сообразила снять сам процесс, но он настолько легкий, что дополнительных фото не требует.О, кстати, вдруг гости, а у вас не очень с продуктами - самое оно! Пока руки вымоют, пока чайник вскипит, а вы уже с пирогами.Приятного аппетита.