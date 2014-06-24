Поиск по ингредиентам
Рецепты к пикнику
Рецепт: Рулеты с вишней и творожным сыром
Рулеты с вишней и творожным сыром
Рецепт: Шампиньоны, фаршированные сыром и орешками
Шампиньоны, фаршированные сыром и орешками
Рецепт: Хрустящие куриные кольца
Хрустящие куриные кольца
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 24 июня 2014, 18:54
  • 200890

Пирог "Вишневое наслаждение"

Рецепт: Пирог Вишневое наслаждение

Я пробовала много вишневых пирогов, но этот рецепт нравится всем больше всего! Делать просто, но вкус бомбезный! Искала его на поваренке, но не нашла, так что выкладываю и надеюсь, что все будут в таком же восторге, как и я:)

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог "Вишневое наслаждение"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2196.1 ккал 		белки
30.5 г 		жиры
90.4 г 		углеводы
316.9 г
100 г блюда
ккал
219.6 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
9 г		 углеводы
31.7 г


Рецепт «Пирог "Вишневое наслаждение"»:

  • Вишню помыть, вынуть косточки, выделившийся сок слить.
    Я это делаю старым, но проверенным методом - шпилькой :) Так получается быстро и легко, но если у вас есть специальные приборы - пожалуйста)

  • Размягченное масло взбиваем с сахаром, 1 пакетиком ванильного сахара и щепоткой соли до образования пышного белого крема.

  • Добавляем по одному яйца, вымешивая на небольшой скорости. Всыпаем смешанную с разрыхлителем муку и размешиваем.

  • Выкладываем тесто в подготовленную форму (у меня диаметр 26 см, но можно меньше - будет пирог выше). На тесто высыпаем нашу вишенку, не сильно вдавливая ее.
    Выпекать при 180°C 45-50 мин.

  • Остывший пирог посыпаем ванильным сахаром :) Вишня классно сочетается с ванилью, поэтому не бойтесь.

    Вот такая вкусняшка у нас получается из раза в раз. А главное, что всем очень нравится, поглащают с удовольствием, и как известно, если вкусно, значит, всегда мало :)

  • Делала еще в форме сердечка ;)

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка пирог

Вкусы: нежный вишневый сладкий вкусный сочный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Пирог "Вишневое наслаждение"
Рецепт: Пирог Вишневое наслаждение

Я пробовала много вишневых пирогов, но этот рецепт нравится всем больше всего! Делать просто, но вкус бомбезный! Искала его на поваренке, но не нашла, так что выкладываю и надеюсь, что все будут в таком же восторге, как и я:)

Ингредиенты для «Пирог "Вишневое наслаждение"»:

Другие варианты рецепта

8567

Очень вкусный кекс с вишней

4064

Кексы "Зимний ангел"

3770

Кекс «Три желания»

2091

Кекс "Проще простого"

1567

Кекс с курагой

1218

Нежный кекс

1014

Шоколадно-вишнёвый пирог

964

Кекс "Английский"

916

Летний пирог "Вишневый восторг"

836

Пирог "Вишневое наслаждение"

461

Сливочный кекс с цукатами

365

Венский пирог с вишней

293

Шведский кекс

251

Кекс с изюмом и цукатами

228

Кекс "Доби"

202

Ореховые кексы

196

Пирог "Рождественский апельсин"

194

Кекс с орехами, изюмом и цедрой

166

Кекс "Праздничный"

165

Кекс с изюмом "Султанский пирог"

160

Постный кекс на яблочном отваре

145

Пирог с вишней

135

Воздушный пирог со сливой в мультиварке

130

Кекс "Три желания"

116

Легкий и быстрый венский пирог

112

Вишневый пирог из песочного теста

106

Стамбульский кекс

105

Классический ореховый кекс

87

Кекс праздничный

85

Пирог "Фруктовое лето"

77

Легкий кофейный пирог на кефире

66

Пирог с вишнями

60

Пирог "Вишнeвый пригорок"

47

Венский пирог с вишней

Показать все варианты рецепта (34)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Пирог "Вишневое наслаждение"» от приготовивших (19)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6
Приготовила такой пирог! Ну очень он нам понравился. Внук гостит, так довольный такой. С удовольствием опробовал. Пекла в аэрогриле. Хорошо пропёкся. Форма 28 см. большая, но это не испортило вкуса.
Тоже делаем этот пирог, нравится очень. Делаю и с замороженной вишней. Спасибо за напоминание ))))
Вкусный пирог, детям нравится
Подскажите, пожалуйста, а в порционных формочках можно испечь?
Добрый день, да.
из замороженной вишни можно спечь?
Конечно, я вишню ради этого пирога всегда морожу летом.
Очень вкусно! Делаю уже 5 раз, но фото получилось прикрепить только сейчас.
Класс! Здорово, что Вам понравилось
Ещё один, но уже с фото.
Классный пирог, мои домочадцам очень нравится, особенно моему сыну, готовится быстро, получается вкусно, спасибо за рецепт!
Очень нравится этот рецепт, мои все в восторге, спасибо за рецепт
Очень нравится этот рецепт, мои все в восторге, спасибо за рецепт
Испекла сегодня пирог, очень вкусный, тесто нежное, не сухое. делала на деревенском масле. спасибо за рецепт!!!
Деревенское масло для нас роскошь. Представляю на сколько он вкусный на таком маслечке
Несу огромную благодарность за вкуснючий пирог! Сегодня я его испекла! Ну очень вкусно. Пекла в в мультикузине Делонги и двойную порцию, и не ошиблась.
Прикольно,а я вот в мутиварке совсем ничего не делаю. Так и не приловчилась к ней
Супер! Ничего вкуснее ещё не пробовала!!!
Как приятно Спасибо!
Спасибо за рецепт, пирог невероятный!!!!! Готовила сразу двойную порцию
Замечательный пирог! Нежный, воздушный, ароматный! Очень понравился! Огромное спасибо за рецепт!
Это точная характеристика На здоровье!
Очено вкусно! Мужа в детстве мама пирогами перекормила, он их не ест теперь, с недоверием попробовал и был очень удивлен, что вкусно!
Вкусненький , только тесто не много густовато было
Пирог восхитительный! Сразу испугалась, что тесто жидкое совсем, но решила придерживаться рецепта. Правда вишни использовала много, очень много а чтобы минимизировать сок, добавила в ягоду немного крахмала и сахара, уж очень кислая попалась вишенка...
Рецепт очень простой и быстрый. Пирог пропекся за 40 минут. Аромат волшебный. Тесто мокрое, тает во рту и рука автоматически тянется за добавкой Единственное о чем жалею - занялась выпечкой в ночь пирог такой вкусны, что нужно под замок прятать
Спасибо автору за эту простую и вкусную выпечку!
Очень вкусный пирог! Тесто лёгкое,воздушное,так и тает во рту! Думаю,к нему подойдут и другие фрукты в начинку. Буду пробовать. Спасибо большое! Рекомендую.
Спасибо за рецепт.
Вкусный получился пирожок.
Татьяна! Замечательное исполнение прекрасного рецепта
Спасибо, Света.
Действительно вишневое наслаждение!
Великолепный пирог!
Ответ для isaeva zebo
Прекрасное воплощение рецепта
Страницы: 1 2 3 4 5 6
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рецепты к пикнику
Рецепт: Овощной пирог-запеканка
Овощной пирог-запеканка
Рецепт: Кексы на кефирном тесте с абрикосами
Кексы на кефирном тесте с абрикосами
Рецепт: Рулеты с вишней и творожным сыром
Рулеты с вишней и творожным сыром

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом V100 "Форест Хиллс"

Каркасный дом V100 "Форест Хиллс"
Каркасный дом с мансардой, 5 спальнями и гаражом V019 "Эдентон"

Каркасный дом с мансардой, 5 спальнями и гаражом V019 "Эдентон"
Каркасный дом с террасой V219 "Нью-Джерси"

Каркасный дом с террасой V219 "Нью-Джерси"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 6092 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки