Я пробовала много вишневых пирогов, но этот рецепт нравится всем больше всего! Делать просто, но вкус бомбезный! Искала его на поваренке, но не нашла, так что выкладываю и надеюсь, что все будут в таком же восторге, как и я:)
- 24 июня 2014, 18:54
- 200890
Пирог "Вишневое наслаждение"
Ингредиенты для «Пирог "Вишневое наслаждение"»:
- Вишня — 500 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло сливочное — 90 г
- Сахар — 120 г
- Мука пшеничная / Мука — 130 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль
- Ванильный сахар (в пакетике 10 г) — 2 пакет.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2196.1 ккал
|
белки
30.5 г
|
жиры
90.4 г
|
углеводы
316.9 г
|100 г блюда
|ккал
219.6 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
9 г
|углеводы
31.7 г
Рецепт «Пирог "Вишневое наслаждение"»:
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Вишню помыть, вынуть косточки, выделившийся сок слить.
Я это делаю старым, но проверенным методом - шпилькой :) Так получается быстро и легко, но если у вас есть специальные приборы - пожалуйста)
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Размягченное масло взбиваем с сахаром, 1 пакетиком ванильного сахара и щепоткой соли до образования пышного белого крема.
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Добавляем по одному яйца, вымешивая на небольшой скорости. Всыпаем смешанную с разрыхлителем муку и размешиваем.
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Выкладываем тесто в подготовленную форму (у меня диаметр 26 см, но можно меньше - будет пирог выше). На тесто высыпаем нашу вишенку, не сильно вдавливая ее.
Выпекать при 180°C 45-50 мин.
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Остывший пирог посыпаем ванильным сахаром :) Вишня классно сочетается с ванилью, поэтому не бойтесь.
Вот такая вкусняшка у нас получается из раза в раз. А главное, что всем очень нравится, поглащают с удовольствием, и как известно, если вкусно, значит, всегда мало :)
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Делала еще в форме сердечка ;)
Комментарии и отзывы
30 июня Kosareva Liudmila #
30 июня Terrasa #
12 февраля 2021 года lemurka #
4 декабря 2020 года Steffanie #
23 декабря 2020 года Аня Бойчук # (автор рецепта)
6 марта 2021 года vetrova vika86 #
18 марта 2021 года Аня Бойчук # (автор рецепта)
21 ноября 2020 года GlaMara #
17 января 2021 года Аня Бойчук # (автор рецепта)
21 ноября 2020 года GlaMara #
17 октября 2020 года saule_bisimbaeva #
17 октября 2020 года saule_bisimbaeva #
17 октября 2020 года saule_bisimbaeva #
15 июля 2020 года nefrit74 #
17 января 2021 года Аня Бойчук # (автор рецепта)
11 июля 2020 года Kosareva Liudmila #
17 января 2021 года Аня Бойчук # (автор рецепта)
24 июня 2020 года the sweet #
17 января 2021 года Аня Бойчук # (автор рецепта)
24 июня 2020 года the sweet #
18 мая 2020 года lina0710 #
17 января 2021 года Аня Бойчук # (автор рецепта)
20 февраля 2020 года maxsima08 #
5 февраля 2020 года pmog1965 #
16 июля 2019 года parole2011 #
Рецепт очень простой и быстрый. Пирог пропекся за 40 минут. Аромат волшебный. Тесто мокрое, тает во рту и рука автоматически тянется за добавкой Единственное о чем жалею - занялась выпечкой в ночь пирог такой вкусны, что нужно под замок прятать
Спасибо автору за эту простую и вкусную выпечку!
7 июля 2019 года GlaMara #
20 июня 2019 года tatianyhkakru #
Вкусный получился пирожок.
21 июня 2019 года wise1288 #
21 июня 2019 года tatianyhkakru #
12 июня 2019 года isaeva zebo #
12 июня 2019 года lakshmi-777 #
13 июня 2019 года wise1288 #
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