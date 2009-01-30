Великолепный сыр собственными руками. Наверное, не существует ни одного сорта сыра, который мог бы соперничать с сыром из индийской кухни, называемом на хинди "Паниром". Этот великолепный сыр прост в приготовлении, не отнимает много времени, но имеет прекрасный тонкий вкус и универсален в использовании, хотя и может подаваться как отдельное блюдо.
- 30 января 2009, 19:20
- 1512762
Домашний сыр "Панир"
Ингредиенты для «Домашний сыр "Панир"»:
- Молоко (желательно использовать домашнее, но подойдёт и качественное магазинное со сроком хранения не более нескольких дней) — 1 л
- Кефир (в этом рецепте я использовал кефир, но подойдёт также сок лимона, "живой" йогурт, кислая сыворотка, лимонная кислота) — 150 мл
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
428 ккал
|
белки
35.6 г
|
жиры
5.5 г
|
углеводы
59.1 г
|100 г блюда
|ккал
36.3 ккал
|белки
3 г
|жиры
0.5 г
|углеводы
5 г
Рецепт «Домашний сыр "Панир"»:
Теперь нам пора воспользоваться марлей и процедить содержимое кастрюли, чтобы отделить творог от сыворотки.
На этом этапе мы можем уже остановиться и незатейливыми движениями рта и рук, быстренько оприходовать полученный нами вкуснейший творог :). Но наша цель - "Панир", а потому продолжим.
... кладём под самодельный пресс, альтернативой которому нам послужит кастрюля, наполненная водой.
Через несколько часов частицы творога свяжутся в единое целое и мы получим великолепный сыр "Панир", который в Индии используют как основу для многих блюд, либо как отдельное блюдо.
Для створаживания одного литра молока нам понадобится:
2 ст. л. лимонного сока,
либо 1 ч. л. лимонной кислоты,
либо 150мл "живого" йогурта (вместо йогурта можно использовать кефир),
либо 250 мл кислой сыворотки.
Хочу ещe сказать- не выливайте сыворотку! Из неe можно приготовить вкусные напитки, можно добавлять в тесто вместо воды, можно приготовить замечательный борщ или суп, а можно просто дать ей немного скиснуть и тогда эту сыворотку можно будет использовать для створаживания молока.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=3776&postdays=0&postorder=asc&start=0
2 ст. л. лимонного сока,
либо 1 ч. л. лимонной кислоты,
либо 150мл "живого" йогурта (вместо йогурта можно использовать кефир),
либо 250 мл кислой сыворотки.
Хочу ещe сказать- не выливайте сыворотку! Из неe можно приготовить вкусные напитки, можно добавлять в тесто вместо воды, можно приготовить замечательный борщ или суп, а можно просто дать ей немного скиснуть и тогда эту сыворотку можно будет использовать для створаживания молока.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=3776&postdays=0&postorder=asc&start=0
Комментарии и отзывы
8 января Инна vlipla #
5 января MineyKa #
По совету Татьяны korztat сыр выдержала в солёной сыворотке.
14 августа 2019 года Вика-camomile #
2 августа 2019 года stroitel oao #
27 июля 2019 года Irusya591212 #
4 августа 2019 года flokso #
7 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года Просто Мэри #
7 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года korztat #
7 апреля 2019 года nelliundco #
8 апреля 2019 года korztat #
8 апреля 2019 года nelliundco #
8 апреля 2019 года korztat #
8 апреля 2019 года nelliundco #
8 апреля 2019 года korztat #
8 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года Tanushechka-2017 #
7 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года Tanushechka-2017 #
7 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года Tanushechka-2017 #
7 апреля 2019 года Larrissa1 #
7 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года virgola71 #
7 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года virgola71 #
Когда -то давно делала сыры домашние
7 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года lioliy1967 #
7 апреля 2019 года nelliundco #
7 апреля 2019 года lioliy1967 #
8 апреля 2019 года Valushka2003 #
8 апреля 2019 года nelliundco #
8 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
8 апреля 2019 года nelliundco #
9 апреля 2019 года PYMA-2016 #
9 апреля 2019 года nelliundco #
9 апреля 2019 года felix032 #
9 апреля 2019 года nelliundco #
13 марта 2019 года Mara2181 #
13 марта 2019 года tatabilga-2015 #
13 марта 2019 года Mara2181 #
Его очень легко приготовить!
Угощайся на здоровье!!!
13 марта 2019 года tatabilga-2015 #
13 марта 2019 года Mara2181 #
13 марта 2019 года Лилек3011 #
13 марта 2019 года Mara2181 #
Спасибо большое за поддержку!!!
13 марта 2019 года nnutty #
13 марта 2019 года Mara2181 #
Угощайся на здоровье!!!
13 марта 2019 года jannasimf #
15 марта 2019 года Mara2181 #
Угощайся с удовольствием!
13 марта 2019 года Покусаева Ольга #
15 марта 2019 года Mara2181 #
Угощайся на доброе здоровье!
15 марта 2019 года Покусаева Ольга #
4 марта 2019 года Luero #
В следующий раз тоже попробую соль и специи какие добавить, эксперимента ради )
4 марта 2019 года korztat #
18 августа 2018 года kochatkova123gmail com #
15 августа 2018 года petrova pet ro va #
15 августа 2018 года petrova pet ro va #
26 июля 2018 года JerrySpringle #
Правда кефир не сразу подействовал, решили сразу лимонный сок добавить
Готовили на 2л молока. В следующий раз можно будет соли/специй/зелени добавить
Спасибо за рецепт!
14 июня 2018 года oksana velitok #
16 мая 2018 года Irusya591212 #
14 мая 2018 года Анастасия АГ #
24 февраля 2018 года Cofemanca #
16 февраля 2018 года linda bobik #
12 февраля 2018 года aleksrum2008 #
22 января 2018 года svetik5552 #
25 октября 2017 года irina sergeeva 77 #
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