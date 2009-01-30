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  • 30 января 2009, 19:20
  • 1512762

Домашний сыр "Панир"

Рецепт: Домашний сыр Панир

Великолепный сыр собственными руками. Наверное, не существует ни одного сорта сыра, который мог бы соперничать с сыром из индийской кухни, называемом на хинди "Паниром". Этот великолепный сыр прост в приготовлении, не отнимает много времени, но имеет прекрасный тонкий вкус и универсален в использовании, хотя и может подаваться как отдельное блюдо.

Категория: Приготовление молочных продуктов Домашний сыр

Кухня: Индийская

Ингредиенты для «Домашний сыр "Панир"»:

  • Молоко (желательно использовать домашнее, но подойдёт и качественное магазинное со сроком хранения не более нескольких дней) — 1 л
  • Кефир (в этом рецепте я использовал кефир, но подойдёт также сок лимона, "живой" йогурт, кислая сыворотка, лимонная кислота) — 150 мл

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
428 ккал 		белки
35.6 г 		жиры
5.5 г 		углеводы
59.1 г
100 г блюда
ккал
36.3 ккал		 белки
3 г		 жиры
0.5 г		 углеводы
5 г


Рецепт «Домашний сыр "Панир"»:

Итак, ставим молоко на плиту в кастрюле с толстым дном.

Вот, наше молочко закипело. Теперь выливаем в него тонкой струйкой кефир и постоянно помешиваем.

Спустя пару минут, как по волшебству, творог отделится от сыворотки и всплывёт на поверхность.

Теперь нам пора воспользоваться марлей и процедить содержимое кастрюли, чтобы отделить творог от сыворотки.
На этом этапе мы можем уже остановиться и незатейливыми движениями рта и рук, быстренько оприходовать полученный нами вкуснейший творог :). Но наша цель - "Панир", а потому продолжим.

Плотно завязываем марлю с творогом и...

... кладём под самодельный пресс, альтернативой которому нам послужит кастрюля, наполненная водой.
Через несколько часов частицы творога свяжутся в единое целое и мы получим великолепный сыр "Панир", который в Индии используют как основу для многих блюд, либо как отдельное блюдо.

Приятного аппетита!

Для створаживания одного литра молока нам понадобится:
2 ст. л. лимонного сока,
либо 1 ч. л. лимонной кислоты,
либо 150мл "живого" йогурта (вместо йогурта можно использовать кефир),
либо 250 мл кислой сыворотки.

Хочу ещe сказать- не выливайте сыворотку! Из неe можно приготовить вкусные напитки, можно добавлять в тесто вместо воды, можно приготовить замечательный борщ или суп, а можно просто дать ей немного скиснуть и тогда эту сыворотку можно будет использовать для створаживания молока.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=3776&postdays=0&postorder=asc&start=0
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: полдник завтрак закуска

Вкусы: сырный

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Домашний сыр Панир
Описание: Великолепный сыр собственными руками. Наверное, не существует ни одного сорта сыра, который мог бы соперничать с сыром из индийской кухни, называемом на хинди "Паниром". Этот великолепный сыр прост в приготовлении, не отнимает много времени, но имеет прекрасный тонкий вкус и универсален в использовании, хотя и может подаваться как отдельное блюдо.
Ингредиенты: Молоко, Кефир.


Комментарии и отзывы

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Мои восторги рецепту! Йогурт я делаю сама, и в этот раз он решил не закваситься, а превратиться в странную пузырящуюся массу - не йогурт, не простокваша, а не пойми что. и вот этими 600 мл не пойми чего я створожила литр магазинного ультрапастеризованного молока. на выходе 240г панира, который я на ночь оставила в соленой сыворотке в холодильнике. 120г мы съели на завтрак, а из оставшегося на обед я сделала палак панир (панир в шпинатном соусе). получилось очень даже по-индийски
Вкусный, плотный сыр получился! Нам очень понравилось! Делала на пробу, из 1л магазинного молока вышло совсем немного. На закусочные канапе с вялеными томатами вполне хватило.
По совету Татьяны korztat сыр выдержала в солёной сыворотке.
Очень вкусный сыр Делала с лимонным соком в специальной форме для сыра.
Попробовала рецепт, не впечатлил, это не сыр, а просто прессованный жесткий творог, с таким же успехом можно есть творог ничем не приправленный.
На языке хинди, говорите? Сомневаюсь. Ибо на моем родном языке паныр значит сыр(в переводе с армянского)
Вы уже это писали 16 мая 18 года... за это время ничего не изменилось
Никогда не пробовала сыр панир, а так как он совсем без соли решила его приготовить . Молоко у меня магазинное и никак не хотело стовороживаться, пришлось добавить 300 грамм кефира и ещё и лимонный сок. И всё всё-таки получился творог и сыыыыр . Вкусный, не солёный . В следующий раз куплю молоко у фермера, надеюсь получится сразу. Сыр готовится быстро, буду делать часто, забрала в вечное пользование
Прекрасное фото, Нелли! Сыр своими руками - замечательно!!!
Марина, если ты его ещё не готовила, рекомендую , Очень вкусно . Мне солёное нельзя, а сыр я обожаю, этот сыр прекрасный вариант
Ответ для nelliundco
ГОтовлю сыр Панир не первый год, правда, с лимонным соком, а не кефиром, позвольте поделиться опытом- молоко нужно брать все же фермерское разливное, то есть натуральное, тогда все сразу получается, а вот самый вкусный сыр( на мой взгляд, конечно), получается после вымачивания полученной лепешки в этой сыворотке , причем хорошо подсоленной(все должно быть уже остывшее и ставить на ночь или больше в холодильник)- совершенно исчезает вкус творога после процедуры вымачивания и появляется новый, именно сырный вкус, лимонного сока стандартная доза-2 полные столовые ложки на литр молока, но тут все индивидуально, поскольку иногда попадается такой злюще-кислющий лимон, что нужно немного меньше, иначе и сыр и сыворотка кислят, а они должны быть пресными на вкус сразу после приготовления!
Большое спасибо Татьяна за советы, я читала ваши коментарии ниже и конечно же ими воспользуюсь. Это мой первый сыр в жизни, и я непременно буду его готовить и попробую положить в солёную сыворотку. Мне хотелось попробовать изначальный вкус, а следующий будет приготовлен по по вашим советам. Огромное спасибо
Удачи! Я вот давно уже на жесткой диете(вынужденно), так только этот слабосоленый Панир и спасает, поскольку пресный творог очень быстро надоедает, а кислый-тоже нельзя!
Спасибо Таня ещё раз за советы . Я вчера ещё положила сыр в остатки сыворотки, солёный он не получился, но как будто крепче . У меня ещё вопрос, сколько грамм сыра выходит у вас в среднем из настоящего молока?
Он и не должен быть сильно соленый- чуть-чуть солоноватый, всего лишь, вкус изменяется после вымачивания, причем чем дольше он в сыворотке лежит, тем сильнее это заметно,а вес готового, стекшего от сыворотки сыра и из хорошего молока будет 170-180гр из литра , поскольку молоко в остальном процентном соотношении состоит из воды, тут кто-то приводил научные выкладки даже на эту тему , не помню только, в каком рецепте!
Спасибо за ответ, тогда у меня не плохой конечный результат . Думаю, на вкус сыр из хорошего молока всё таки отличается
Разумеется, отличается, он же жирнее выходит- если фермерское молоко вскипятишь и оно отстоится в холодильнике, сверху же слой сливок , весьма заметный , а заводское выльешь из бутылки- бутылка чистая, его же сепарируют , сливки-то снимают лишние, фермерское может быть только если водой разбавлено, но вообще-то не замечала такого, я покупаю всегда в одном месте, они дорожат покупателями, стоило только пару раз одному поставщику привезти некачественное молоко- тут же сменили , чтобы мы не разбежались к другим продавцам! Вот раз взяла в другом месте- молоко-то жирное, не разбавленное, но что-то, видимо, добавляют, чтобы дольше не прокисало, такой странный был вкус, даже у омлета, что на нем сварила- больше мне его на дух не надо! Нужно найти хорошее молоко и брать всегда только там- я такой сделала вывод!
Ответ для nelliundco
Какой сыр получился замечательный! Надо будет тоже попробовать
Пробуй Таня, и учти советы Татьяны ( korztat). Сыр очень вкусный, вкус творога конечно есть, но мне не мешает
Спасибо, учту, так как любим соленый сыр. А какой примерно выход сыра получается из литра молока, не подскажите?
Я не взвешивала, думаю грамм 200. Но это зависит от качества молока(я так думаю). Это лучше спросить у Татьяны (korztat), она в этом плане спец.
Спасибо большое!
Ответ для nelliundco
Ух, ничего себе, красавец какой получился!!!! ЗдОрово!!!!
Спасибо Лариса, рекомендую очень вкусный сыр
Ответ для nelliundco
Нелли! Какой вкусный, полезный и нежный сыр у тебя получился!
Юля, большое спасибо . Сыр очень вкусный, ты ещё его не готовила?
Нее, руки не доходят! Хотя давненько на него посматриваю!
Когда -то давно делала сыры домашние
Его готовить очень быстро, не дольше творога, а результат отличный
Ответ для nelliundco
Суперский сыр получился! Нелли
Спасибо Лиля , очень вкусно , если ещё не делала, много потеряла
буду стараться, спасибо!
Ответ для nelliundco
Нелли, шикарный результат! Загляделась!
Спасибо Валя, сыр очень вкусный , но результат мог быть и лучше. В следующий раз сделаю с фермерского молока, надеюсь будет ещё лучше
Ответ для nelliundco
Нелли, какой шикарный сыр! С удачным дебютом!
Спасибо Оля , это же прекрасно, когда пробуешь что-то новое и оно не разочаровывает
Ответ для nelliundco
Нелли, какой аппетитный сыр, чудо!!!
Сыр чудесный, это точно , один недостаток у него, быстро закончился , надо опять готовить
Ответ для nelliundco
Нелли, великолепный результат, вкусный и нежный сыр !!!Супер !!!
Галочка, очень вкусный сыр . Мне солёное нельзя (хотя иногда не могу себе отказать, например селёдку), а этот сыр мне и без соли понравился . Рекомендую, пробуй оба варианта
А вот и мой домашний сырок! Готовила полпорции. Изначально больше соли добавила и смесь из прованских трав!!! Получился очень нежный, сливочный вкус с ароматом любимых специй! Превосходный рецепт!!!
Олесенька ,ты ещё и домашний сыр чудесно готовишь вот мастерица на все руки очень аппетитнооо
Танечка, большое спасибо за похвалу и внимание!!!
Его очень легко приготовить!
Угощайся на здоровье!!!
спасибо
Ответ для Mara2181
Олесенька, очень аппетитно!!!
Лилечка, угощайся на здоровье!!!
Спасибо большое за поддержку!!!
Ответ для Mara2181
Олеся, какой сыр чудесный!
Наташенька, большое спасибо за дружескую поддержку!!!
Угощайся на здоровье!!!
Ответ для Mara2181
Олесенька, вкусно и полезно!
Жанночка, большое спасибо за тёплую поддержку, внимание и похвалу!
Угощайся с удовольствием!
Ответ для Mara2181
Олесенька, хозяюшка, какой сыр замечательный приготовила! Вот Мастерица!
Олечка, спасибо за щедрость твоей души и такую тёплую поддержку!
Угощайся на доброе здоровье!
С удовольствием!
Проще просто некуда ) Все сразу створожилось и не доставило никаких проблем. Только маловато вышло, нужно было больше молока брать ) Для любителей НЕ пресного сыра, лучше добавить соли.
В следующий раз тоже попробую соль и специи какие добавить, эксперимента ради )
Если любите соленый вкус такого сыра, лучше замочить его на сутки в соленой сыворотке от него же, в холодильнике держать, конечно- вкус становится вообще другой, гораздо лучше, на мой взгляд, сыр я готовлю с лимонным соком!
Интересный рецепт. Люблю молочные продукты и готовить из них. Кстати, на женском сайте "Вот так" нашла не менее интересный рецептик домашней брынзы. Кому будет интересно поищите. тоже готовится быстро и просто и получается очень вкусно.
Спасибо за рецепт . Сейчас схожу в магазин, всё куплю и обязательно сделаю сыр. Надеюсь, что получится.
Спасибо за рецепт . Сейчас схожу в магазин, всё куплю и обязательно сделаю сыр. Надеюсь, что получится.
Первый раз делали, очень понравилось!
Правда кефир не сразу подействовал, решили сразу лимонный сок добавить
Готовили на 2л молока. В следующий раз можно будет соли/специй/зелени добавить
Спасибо за рецепт!
Рецепт супер, спасибо
Удивительно, но "панир" по-армянски это сыр))
Спасибо большое за простой и отличный рецепт! Получился нежный сливочный сыр! Добавила соли немного.
я ведь такой делала,только не сыр а творог-для мамы. в потом забыла.Спасибо, что напомнили
Сделала по Вашему рецепту панир(пока ещё не панир). Положила под груз. Утром проверим. Заварила йогуртом козьим. Полного сгустка не получилось, просто хлопьями. А сыворотку я почти всю выпила. Это полезно. Очень вкусная была. На ней можно блины делать, супы варить и...умываться ею.
Спасибо за отличный рецепт. Всё получилось с первого раза!!!
Очень вкусный сыр получился .Готовила пол нормы на пробу.В следующий раз ,буду экспериментировать со специями.
делаю такой сыр на 3 литра молока во время закипания 1 ложка уксуса , только у нас его называют адыгейский
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