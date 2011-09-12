Теоретически, через час пирог должен быть готов. Он уже будет румяный и аппетитный.

Но... тут вас может поджидать коварство со стороны картошки: она может остаться сыроватой. Вытащите пирог, через дырочку выковырните кусочек картошки и попробуйте. Чаще всего требуется вернуть пирог в духовку. Чтобы не пригорел - уменьшите огонь и прикройте фольгой. Подлейте ещё бульона - картошка "доварится". Можно поставить минут на 10 в микроволновку, если форма позволяет. Но в духовке вкуснее, тесто хрустящее, слегка слоится и очень вкусное, пропитанное мясным соком.

Картошку можно немного предварительно "подварить", а можно уже нарезанную минуты 3 в микроволновке прогреть. Тогда промаха точно не будет! Одним словом, экспериментируйте. Много зависит от вашей плиты и самой картошки.

На запах уже начинают сбегаться самые нетерпеливые члены семьи.