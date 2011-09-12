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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 12 сентября 2011, 2:09
  • 526177

Кубете

Рецепт: Кубете

Когда задаю дома вопрос, что приготовить, ответ знаю заранее. Он всегда один: кубете или иначе - татарский пирог с мясом и картошкой. Честно говоря, долго сомневалась, выкладывать ли этот рецепт. Вроде бы уже тут есть пара подобных, но, вроде, другое тесто, другие нюансы и, вообще, я столько лет делаю этот пирог, что на секретах просто "собаку съела". Собственно ими и хочу поделиться и рассказать всe подробно. А готовить по моему рецепту или по другому, это уж как вам сердце подскажет. Одно могу сказать: результат вас не разочарует. Это, и правда, необыкновенно вкусно!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Татарская

Ингредиенты для «Кубете»:

Время приготовления:



Рецепт «Кубете»:

Начинаю я обычно с мяса. Оно может быть любым, какое любите. Вкусно будет и с курицей, и со свининой, и с бараниной... Но в оригинале и самое вкусное, когда это говядина. Я беру постную, так как не очень люблю жирное мясо.
Мясо нужно достаточно мелко нарезать, не до фанатизма. Посолить и поперчить. И оставить в холодильнике на несколько часов для созревания. Начинка должна созреть, да-да, так наш пирог будет вкуснее.

Теперь займёмся тестом. Делается оно быстро, но тоже требует времени постоять.
Итак, насыпаем в миску для замешивания 2 стакана муки и натираем на тёрке заранее замороженный маргарин, обмакивая его в муку. Эстеты могут использовать сливочное масло. Я утверждаю, что с проверенным маргарином ничуть не хуже.

Перетираем маргарин с мукой до крошки пальцами.

В тесто нужно добавить молока и сметаны по полстакана, то есть вместе - стакан. Чтобы не заморачиваться с отмериванием, я беру мерный стакан, наливаю в него положенное количество молока и до верха добавляю сметаны. Всё это выливаю в крошку, туда же добавляю уксус и замешиваю тесто.
Сначала оно рассыпается в руках, но очень быстро слипается в комок. Нужно при вымешивании добавлять ещё муку, около стакана.
После замеса тесто кажется неоднородным, с крупинками, пусть вас это не смущает. Скатываем тесто в шар и отправляем в холодильник на час.

Теоретически, после выстаивания тесто можно использовать как есть, но если вы хотите создать шедевр - надо произвести с ним некоторые манипуляции, чтобы в итоге оно получилось слоистым.
Итак, минут через 20 достаём тесто и раскатываем в круг. Вы заметили, какое оно стало нежное и однородное? И как с ним приятно работать? Складываем тесто конвертом и снова убираем в холодильник. Эту процедуру можно повторить несколько раз.

Пока тесто "отдыхает", готовим начинку.
Это - наше мясо.
Тонкими пластинками нарезанный картофель, чем тоньше, тем лучше. Я нарезала картофелечисткой).
Полукольцами или кольцами нарезанный лук. Вот интересно, даже те, кто не любит сырой лук в пирогах, в этом пироге едят его с удовольствием. Собственно, когда едят пирог, его как-то не замечают.

Отделить две трети теста и раскатать в круг больше диаметром, чем форма, в которой вы будете выпекать пирог.

Форму лучше взять глубокую, смажем её немного.
Выкладываем наше тесто, формируя высокие бортики.

На тесто выкладываем слоем всё мясо, приминаем ладонью. На мясо - пластинки картофеля, солим и перчим сверху.

Далее выкладываем лук. Если мясо было совсем уж постное или у вас филе птицы, можно сверху положить несколько кусочков сливочного масла.

Раскатываем оставшуюся часть теста, укладываем сверху и защипываем края.
Пальцем проделываем посередине дырочку.

Разбалтываем желток и смазываем сверху наш пирог.
Дырочку затыкаем луковкой.
И ставим в хорошо (до 200 градусов) разогретую духовку.
Минут через 20 вытаскиваем пирог и наливаем в дырочку граммов 50-70 бульона (любого, вплоть до сделанного из кубиков). Некоторые наливают просто воду. Мне мой вариант кажется вкуснее.
Ещё через полчаса операцию повторяем. Не забываем снова закрыть отверстие луковкой.
Бульон наливаем щедро, не страшно, если немного вытечет через верх. Это в итоге придаст пирогу сочности и поможет картошке не остаться сыроватой.

Теоретически, через час пирог должен быть готов. Он уже будет румяный и аппетитный.
Но... тут вас может поджидать коварство со стороны картошки: она может остаться сыроватой. Вытащите пирог, через дырочку выковырните кусочек картошки и попробуйте. Чаще всего требуется вернуть пирог в духовку. Чтобы не пригорел - уменьшите огонь и прикройте фольгой. Подлейте ещё бульона - картошка "доварится". Можно поставить минут на 10 в микроволновку, если форма позволяет. Но в духовке вкуснее, тесто хрустящее, слегка слоится и очень вкусное, пропитанное мясным соком.
Картошку можно немного предварительно "подварить", а можно уже нарезанную минуты 3 в микроволновке прогреть. Тогда промаха точно не будет! Одним словом, экспериментируйте. Много зависит от вашей плиты и самой картошки.
На запах уже начинают сбегаться самые нетерпеливые члены семьи.

Наконец, наш пирог готов - румяный, аппетитный, вкусно пахнущий. А ещё, очень сытный.
И тут одна проблема. Теоретически, он должен минут 15 постоять, чтобы не вытекли соки при разрезании. А практически...
У нас он не выстаивал никогда. Режется сразу и растаскивается, едят, обжигаясь.
И только минут через 20, печально поглядывая на пустую сковороду, говорят: мы же тебе говорили, что делать надо два пирога.
Приготовьте, не пожалеете!
Приятного аппетита Вам и Вашей семье!


Нескучного вам времяпровождения на кухне!


Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4652
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Спецпроект "Путешествие со вкусом" На обед : На второе / На закуску На праздничный стол На ужин : На горячее / На закуску

Теги: закуска горячее второе ужин обед

Вкусы: мясной сытный

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Кубете
Описание: Когда задаю дома вопрос, что приготовить, ответ знаю заранее. Он всегда один: кубете или иначе - татарский пирог с мясом и картошкой. Честно говоря, долго сомневалась, выкладывать ли этот рецепт. Вроде бы уже тут есть пара подобных, но, вроде, другое тесто, другие нюансы и, вообще, я столько лет делаю этот пирог, что на секретах просто "собаку съела". Собственно ими и хочу поделиться и рассказать всe подробно. А готовить по моему рецепту или по другому, это уж как вам сердце подскажет. Одно могу сказать: результат вас не разочарует. Это, и правда, необыкновенно вкусно!


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Комментарии и отзывы

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Спасибо за такой вкусный рецептик!!! влюбилась в рецепт только прочитав в рассылке.Прям слюнки потекли.Первый отзыв без готовки.В новом году первым приготовленным блюдом ваш кубете будет.Им наслаждаться нужно,а в этом году Рождество(в Таллинне живем,еще и католичка),Новый год. Не хочется, чтоб даже кусочек такой вкусняшки остался.С наступающими праздниками вас!!!!Спасибо за ваши кулинарные шедевры.
Удивлена про рассылку - рецепт-то старый) Готовьте на здоровье! Жду результат! С наступающим Рождеством!
Столько позитивных отзывов! Спешу оставить свой! Кубете - первый пирог, который я попробовала в раннем-раннем детстве, мамочка пекла его по рецепту коллег, у них в коллективе было много крымских татар. Поэтому рецепт у меня ассоциируется с детством и с мамой. Но как приятно узнать множество тонкостей и нюансов приготовления! Спасибо, я очень люблю Ваши рецепты, а этот - шедевр.
А вот по поводу "Я утверждаю, что с проверенным маргарином ничуть не хуже.
- с Вами совершенно согласна. Однако,знали бы Вы, какой мне пришлось выдержать прессинг, когда в комментариях к одному из рецептов я позволила себе заметить, что во многих видах теста маргарин более уместен, нежели масло!.... вобщем, поняла, что с моей "бомжатской психологией" травлю маргарином свое семейство
Большое спасибо за приятный отзыв, после таких, особенно когда нравятся мои рецепты - это такой бальзам, что хочется парить и творить. Если интересно, дам ссылку в личку на свои каналы. Рецепт, проверенный годами, получен в 80-х годах от друзей-татар из Уфы. Всегда вызывает фурор. Сначала пекла мама, потом уже много лет пеку я. А насчёт маргарина... с ним прекрасная выпечка, он более приспособлен к ней, нежели масло. И можно найти действительно хороший. Тем более, что и масло сейчас в большинстве случаев не пойми что... потому - шуметь по этому поводу - только пылить воздух. Ну и повод потроллить в рецептах, это у нас любят
Луковка на дырочке - как вишенка на торте! Супер! А то всё кусочками теста прикрывают, скукотища. Спасибо!
И не говорите
Делаю нечто похожее, но вместо картошки, пережаренные с луком шампиньоны. Выкладываю на мясо, поливаю сметаной , остальное
по теме )
Как вариант) Но уже не совсем кубете.
Спасибо за рецепт, в нашей семье любят татарскую кухню, особенно пироги, обязательно испеку по вашему рецепту
Это очень вкусно, вам понравится Жду результат
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а при расскатывании теста, перед складыванием его конвертом, нужно тесто смазать маслом, или оно и без масла слоистым получается?
Ничего смазывать не надо. Все как написано делайте Удачи вам!
Спасибо! Обязательно сделаю и отпишусь
Здравствуйте Хочу испечь пирог по Вашему рецепту. Подскажите, пожалуйста, на форму какого диаметра рассчитано количество ингредиентов.
У меня большая форма. Вполне хватит теста на 29 и больше в диаметре. Но все зависит от толщины теста, которую вы любите. Пробуйте. Удачной выпечки!
Большое спасибо и за ответ и за такой замечательный рецепт Испекла так как Вы и советовали с говядиной. Получился очень вкусный пирог
Замечательно, что все получилось Очень рада!
Большое спасибо за рецепт. Очень вкусно и красиво получилось. А запах!!!Фотографию сделать не успела - в доме три мужика, они чуть из духовки есть не стали
Да бог с ней, с фотографией! Главное, что вам было вкусно!
Большое спасибо за рецепт. Очень вкусно и красиво получилось. А запах!!!Фотографию сделать не успела - в доме три мужика, они чуть из духовки есть не стали
Восхитительный рецепт, это все что успела сфотографировать. Спасибо большое, всем очень понравилось, будем обязательно готовить ещё!!!
Прекрасный результат Аппетитно выглядит.
Ох, как захотелось приготовить! Захомячила, но на днях обязательно сделаю Кстати, прочитала во многих комментариях о проблеме с картошкой... могу сказать с уверенностью, что если ее даже тонко нарезать, а потом обдать кипятком, то она точно приготовится! Я так всегда делают, даже с натертой на крупной терке картошкой, когда подобие драников готовлю
Да, тоже хороший способ) Готовьте на здоровье!
Очень вкусный пирог получился! И дети и муж оценили на отлично! Мяско нежное (брала свинину), картошка ароматная, мягкая - воспользовалась советом автора и подержала предварительно уже нарезанную, посоленную и поперечную картошечку в микроволновке (поместила в полиэтиленовый мешок). Ну и тесто.... Тесто заслуживает отдельной похвалы. Как же с ним приятно работать! Проделала все описанные автором манипуляции с большим удовольствием!)) Пирог запекался в общей сложности 1 час 10 минут. Получился вкусным, сочным и ооочень сытным! Ольга, спасибо огромное за рецепт и такое подробное описание!)
Выглядит великолепно! Спасибо за приготовление и что доверились всем советам! Если вам понравилось тесто - посмотрите у меня рецепт: Рулеты из универсального теста-пятиминутки. Вам понравится! Тесто похожее и абсолютно замечательное
Спасибо, Ольга, обязательно попробую!)
Ответ для nat-talli1
Наталья! Прекрасный результат Аппетитно выглядит.
Светлана, спасибо большое! Пирог ещё и очень вкусный!
Забираю в копилочку. Готовила из дрожжевого теста, теперь попробую по вашему рецепту. Спасибо
Забираю в копилочку. Готовила из дрожжевого теста, теперь попробую по вашему рецепту. Спасибо
Попробуйте обязательно, не пожалеете, тесо вкусное, с дрожжевым совсем по-другому
Описали рецепт так, что невозможно устоять. Бабушка пекла такой пирог. Обалденно вкусный. Тесто именно без яиц получается более нежным. Спасибо, что напомнили! С наступающим Новым годом, удачи и всех благ!
Готовьте на здоровье! И вас с наступающим!
Спасибо за рецепт, еще не готовила но уже поверила, что будет о-очень вкусно!
Будет очень вкусно, готовьте смело
Отличный рецепт. А соль в тесто не добавляете?
Нет) В тесте соли нет. Оно тонкое, потом пропитывается мясными соками и бульоном. В итоге отсутствия соли не будет чувствоваться..
Ольга, это превосходно!
Я вообще люблю говядину, переживала, что будет мясо жёстким. Также столкнулась с «проблемой картошки» ) пришлось подержать пирог немного дольше в духовке, чтобы впитался сок, также потребовалась моему красавцу больше 20 мин. Да да, у меня хватило терпения, сидела с секундомером)
В следующий раз учту нюансы, а то пришлось понервничать в первый раз результат меня очень впечатлил. Спасибо Вам большое за рецепт, за то , что так подробно описали технологию и «подводные камни». Уверена, он будет хитом на нашем столе)))
Вам конечно же известно, что у народов Кавказа есть подобные пироги, в частности, в Дагестане - чуду (а именно, даргинское очень похоже на Кубете). Вариаций тоже великое множество, у каждой национальности свой рецепт, и каждый вкусный.
Я Вам очень благодарна за то, что раскрыли секрет такого вкусного пирога.
Да, мясные пироги сказочны практически в любой национальной кухне. Есть похожее, но много национальных нюансов. Этому пирогу меня научила татарка, живущая в Уфе и рецепту много лет. Я люблю собирать подобные семейные рецепты. Рада, что и вам пирог понравился. Спасибо, что доверились и приготовили
Ещё вопрос, если позволите)
Такое тесто подойдёт для киша?
Легко. Это отличное тесто для любых пирогов. Посмотрите у меня рецепт "Рулеты из универсального теста". Там похожее тесто, но еще проще. Тоже отлично для всего.
Спасибо) я уже все ваши рецепты просмотрела. Вы просто находка !)
Готовьте на здоровье, мне будет только приятно, что я не зря все пишу) И меня можно на ты
Так вкусно описали ...-обязательно приготовлю!
Я все стараюсь вкусно описывать Спасибо что прочитали и приготовьте обязательно, не пожалеете!
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