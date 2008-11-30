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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 30 ноября 2008, 3:05
  • 264477

Хачапури из слоeного теста

Рецепт: Хачапури из слоeного теста

На сайте много рецептов хачапури, но все чем-то немного отличаются. И я решила добавить рецепт, по которому готовлю эту вкуснятину. Мой рецепт в своe время был вычитан в книжке "Грузинская кухня". Очень легкий и быстрый в приготовлении рецепт. И очень вкусно!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Грузинская

Ингредиенты для «Хачапури из слоeного теста»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5142.5 ккал 		белки
173.1 г 		жиры
333.5 г 		углеводы
394 г
Порции
ккал
1028.5 ккал		 белки
34.6 г		 жиры
66.7 г		 углеводы
78.8 г
100 г блюда
ккал
315.5 ккал		 белки
10.6 г		 жиры
20.5 г		 углеводы
24.2 г


Рецепт «Хачапури из слоeного теста»:

Сулугуни нужно натереть на тёрке, я тру на крупной.

Добавить 1 яйцо и 1 ст. л. растопленого масла. Хорошо перемешать.

Тесто раскатать в пласт толщиной 4-5мм, нарезать на квадраты. На середину каждого положить начинку.

Соединить края конвертиком.

А потом подтянуть уголки конвертиков к центру и закрепить (для прочности)

Положить этот кулечек швами на стол и раскатать скалкой в лепешку ввиде круга. Выложить на смоченной водой (или смазанный растительным маслом) противень, смазать взбитым яйцом и наколоть в нескольких местах вилкой.

Выпекать при температуре 220 градусов до золотистого цвета, у меня получается где-то минут 15-20. Полить оставшемся растопленным сливочным маслом.

В этот раз у меня осталось лишнее тесто, я сделала начинку из феты - просто размяла её вилкой, добавила зелень (укроп, петрушку и кинзу), черный перец свежемолотый.

Положила эту начинку на квадраты теста и защипнула треугольничками.

Вот такие пирожки получились.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: полдник выпечка завтрак закуска обед ужин

Вкусы: сырный вкусный

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Хачапури из слоeного теста
Рецепт: Хачапури из слоeного теста

На сайте много рецептов хачапури, но все чем-то немного отличаются. И я решила добавить рецепт, по которому готовлю эту вкуснятину. Мой рецепт в своe время был вычитан в книжке "Грузинская кухня". Очень легкий и быстрый в приготовлении рецепт. И очень вкусно!

Ингредиенты для «Хачапури из слоeного теста»:

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Фотографии «Хачапури из слоeного теста» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Подскажите пожалуйста, тесто слоеное дрожжевое или бездрожжевое?
Здравствуйте. Нашла в отзывах ответ на ваш вопрос:
(отзыв от17.03.2017 г.) "Это слоёной бездрожжевое тесто".
А что в этом рецепте необычного? Я так понимаю, тесто покупное.
Сделала одним большим на весь противень. Спасибо за рецепт !
Как же это вкусно!!! Невозможно оторваться, спасибо за рецепт!
На здоровье! Очень приятно, что Вам понравились эти хачапури! И огромное спасибо за фотоотчёт!
Ирочка, простите, художественной выкладки нет. Муж торопился с объездом на вагон, и надо было срочно завтракать. Делала в виде треугольничков. Начинка сыр и творог 1:1, зубчик чеснока, укроп. Очень вкусно получилось! Спасибо!
Мариночка, Очень аппетитные хачапури!!!
Спасибо, Танюшка!
Ответ для Просто Мэри
Мариночка, какие аппетитные хачапури!
Светочка, спасибо, дорогая!
Ответ для Просто Мэри
Отличная выпечка, Мариша!
Натусь, спасибо, дорогая!
Ответ для Просто Мэри
На здоровье! Замечательные у Вас треугольнички получились! Спасибо большущее за фотоотчёт!
Рецепт . Очень выручил!
Начинки положу еще больше в следующий раз.
Рада, что пригодился рецепт! Начинка - да, по вкусу ориентируйтесь, если хочется больше - значит больше!
Часто пеку хачапури,но всегда из дрожжевого теста,Ваш вариант со слоеным тестом нам очень понравился,хачапури получились нежными,мягкими-просто прелесть!Спасибо большое,рецепт однозначно в любимых!
На здоровье! Какие красавцы у Вас получились! Очень-очень приятно, что понравились) Спасибо большущее Вам за фотоотчёт!
Ответ для Tata0330
Прекрасное фото!
Вероника,спасибо,мне очень приятно!
Доброго времени суток. А можно ваши изделия выпекать перед русской печкой?
Добрый день! Я никогда не пробовала печь в русской печи... Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.. Теоретически, думаю, что можно..
Какое то тесто у вас подозрительное - очень похоже на FILO а не на слоёное .
Это слоёной бездрожжевое тесто.
500гр сыра на 500гр теста, иначе надо голову ломать с чем оставшуюся половину теста сделать
В рецепте я написала так как делаю я. Иногда тесто остаётся (не всегда), вариант начинки я написала.. А, вообще, как-то никогда не было проблемой "пристроить" слоёное тесто... Можно даже элементарно раскатать, смазать маслом и посыпать сахаром и спечь такие слоеные язычки или рулетом. Можно и несладкий вариант - смазать маслом и посыпать кунжутом, получится вкусное закусочное печенье..
Готовила хачапури на работу к праздничному столу. Пошли на "ура")
Очень вкусные, очень сырные и сочные. Делала уже несколько раз, и не разочаровалась нисколько. Времени у меня немного на готовку, а вкусного хочется, и ваш рецепт просто палочка-выручалочка. Спасибо большое!
На здоровье! Очень-очень приятно, что рецепт пригодился и нравится! Спасибо большое за отчет!
Невероятно вкусно,просто и красиво! Спасибо большое за этот рецепт. Оценили и семьяи соседи
На здоровье! Очень приятно, что вам понравилось!
Здравствуйте, у меня вопрос ко всем. Я никогда не готовила слоеное тесто. Как тонко его раскатывать? Выпекать при max температуре (чтобы слои раскрылись)? Заранее благодарю. И можно ли класть в начинку чеснок и зелень?
Здравствуйте! Раскатывать толщиной примерно 5мм, я выпекаю при 200-220 градусах. Зелень и чеснок можно добавлять по желанию, но это будет уже другое блюдо.. Хотя и очень вкусное тоже. В традиционные хачапури не добавляют.
Большое спасибо за ответ, буду печь.
Вчера готовила по Вашему рецепту своему любимому мужчина - он был в восторге, да и я тоже.
Наконец нашла именно тот рецепт, который мне нужен и хачапури получаются именно ожидаемого вкуса.
Спасибо Вам большое за рецепт!
На здоровье! Очень приятно, что понравились хачапури! И спасибо большое за отчет!
миленько, главное быстро и просто...готовила с козьим сыром и творогом...к томатному супчику самое оно
Спасибо! Рада, что понравилось!
Очень просто, быстренько и вкусняшно!)
У меня еще подошли так красиво! Пышненькие, слоеные, нежные)
Спасибо!
На здоровье! Рада, что понравились!
Большое спасибо за рецепт
На здоровье!
Не хотелось заморачиваться с духовкой,пожарила на сковороде-гриль. Вкусно! Все оценили рецепт на 5. Вот только когда сняла со сковороды,они почему-то немного опали и стали тонкими. Видимо мало дала времени на расстойку. Ну ничего,буду и дальше печь (теперь уже духовочный вариант),обязательно получится лучше. А вам спасибо за рецепт!
На здоровье! Готовьте на здоровье!
На редкость просто готовится, а результат потрясающий! Сулугуни у нас тут нет, делала с фетой. Большое спасибо за рецепт!
На здоровье! Очень приятно, что Вам приглянулся рецепт и понравился результат!
Ocen’ lyublyu xacapuri! spasibo ogromnoe za takoi legkii retsept! Vam +++++++++
На здоровье!
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