На сайте много рецептов хачапури, но все чем-то немного отличаются. И я решила добавить рецепт, по которому готовлю эту вкуснятину. Мой рецепт в своe время был вычитан в книжке "Грузинская кухня". Очень легкий и быстрый в приготовлении рецепт. И очень вкусно!
- 30 ноября 2008, 3:05
- 264477
Хачапури из слоeного теста
Ингредиенты для «Хачапури из слоeного теста»:
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сыр сулугуни — 500 г
- Тесто слоеное — 1 кг
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5142.5 ккал
|
белки
173.1 г
|
жиры
333.5 г
|
углеводы
394 г
|Порции
|ккал
1028.5 ккал
|белки
34.6 г
|жиры
66.7 г
|углеводы
78.8 г
|100 г блюда
|ккал
315.5 ккал
|белки
10.6 г
|жиры
20.5 г
|углеводы
24.2 г
Рецепт «Хачапури из слоeного теста»:
Положить этот кулечек швами на стол и раскатать скалкой в лепешку ввиде круга. Выложить на смоченной водой (или смазанный растительным маслом) противень, смазать взбитым яйцом и наколоть в нескольких местах вилкой.
Выпекать при температуре 220 градусов до золотистого цвета, у меня получается где-то минут 15-20. Полить оставшемся растопленным сливочным маслом.
В этот раз у меня осталось лишнее тесто, я сделала начинку из феты - просто размяла её вилкой, добавила зелень (укроп, петрушку и кинзу), черный перец свежемолотый.
Комментарии и отзывы
3 сентября shahboyar #
7 сентября elena dacunik #
(отзыв от17.03.2017 г.) "Это слоёной бездрожжевое тесто".
3 сентября Zanoza_ya #
6 октября 2020 года ТинТин #
9 ноября 2018 года yuvl #
9 ноября 2018 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
24 июня 2018 года Просто Мэри #
24 июня 2018 года Глушец #
24 июня 2018 года Просто Мэри #
24 июня 2018 года Светланка g980 #
24 июня 2018 года Просто Мэри #
25 июня 2018 года Natkati #
25 июня 2018 года Просто Мэри #
25 июня 2018 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
7 декабря 2017 года Evgenjya #
Начинки положу еще больше в следующий раз.
8 декабря 2017 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
17 августа 2017 года Tata0330 #
17 августа 2017 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
18 августа 2017 года veronika1910 #
21 августа 2017 года Tata0330 #
17 мая 2017 года Rausa #
17 мая 2017 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
17 марта 2017 года Димка-1971 #
17 марта 2017 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
28 октября 2016 года Anabela-2015 #
28 октября 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
30 августа 2016 года Yugen #
Очень вкусные, очень сырные и сочные. Делала уже несколько раз, и не разочаровалась нисколько. Времени у меня немного на готовку, а вкусного хочется, и ваш рецепт просто палочка-выручалочка. Спасибо большое!
30 августа 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
27 июля 2016 года Maya Malina #
27 июля 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
20 июля 2016 года Танюшулька #
20 июля 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
20 июля 2016 года Танюшулька #
17 июля 2016 года nee san90 #
Наконец нашла именно тот рецепт, который мне нужен и хачапури получаются именно ожидаемого вкуса.
Спасибо Вам большое за рецепт!
17 июля 2016 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
19 октября 2015 года obediente #
19 октября 2015 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
15 марта 2014 года Lola2012 #
У меня еще подошли так красиво! Пышненькие, слоеные, нежные)
Спасибо!
17 марта 2014 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
10 января 2014 года kalinkao #
10 января 2014 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
21 ноября 2013 года ВЕЛЕН4ИК #
22 ноября 2013 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
17 ноября 2013 года Fellfrosch #
17 ноября 2013 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
10 ноября 2013 года Feya60 #
10 ноября 2013 года Ируня # (автор рецепта) (модератор)
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