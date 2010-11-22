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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Другие изделия
  • 22 ноября 2010, 18:42
  • 59680

Рогалики с безе

Рецепт: Рогалики с безе

Очень вкусные рогалики, которые станут замечательным дополнением к домашнему чаепитию.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Рогалики с безе»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3682.9 ккал 		белки
44.6 г 		жиры
180.8 г 		углеводы
472.2 г
100 г блюда
ккал
423.3 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
20.8 г		 углеводы
54.3 г


Рецепт «Рогалики с безе»:

  • На разделочную доску насыпать муку и натереть на терке сливочное масло.

  • Растереть руками в масляную крошку.

  • В миске смешать сметану, желтки и уксус.

  • Вылить получившуюся смесь к крошке.

  • Замесить эластичное тесто, разделить его на 8 частей и положить в холодильник как минимум на 2часа (я оставляла на ночь).

  • Взбить яичные белки с сахаром до образования густой белой пены. Добавить ванилин.

  • Доставать по одному комочки теста из холодильника, раскатать в тонкую лепешку и смазать ее примерно 2 ст. л. безе (я распределяла безе по тесту с помощью ножа). Разрезать лепешку на сегменты.

  • Свернуть сегменты в рогалики. Выкладывать рогалики на противень, застланный пергаментной бумагой.

  • Выпекать в духовке до золотистого цвета при 180-200 градусах. Готовые рогалики посыпать сахарной пудрой.

  • Приятного Вам чаепития!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка

Вкусы: сладкий

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Рогалики с безе
Рецепт: Рогалики с безе

Очень вкусные рогалики, которые станут замечательным дополнением к домашнему чаепитию.

Ингредиенты для «Рогалики с безе»:

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Фотографии «Рогалики с безе» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Очень вкусные рогалики! Пеку уже давно! Если в безе добавить перемолотые орехи, то вообще объедение! Орехи можно брать любые. Автор огромное спасибо за рецепт!
Очень вкусные рогалики!

Чтобы для всех рогаликов хватило начинки, я беру 4 яйца(желтки в тесто, белки для крема).
И еще этим же кремом смазываю рогалики сверху.
Получается еще вкусней.
Большое спасибо за замечательный рецепт! Рогалики получились очень вкусные, нежные и рассыпчатые!
Леночка,замечательные,очень аппетитные и вкусные рогалики!
Ларочка, большое спасибо тебе за внимание и поддержку!
Ответ для hellena2013
Леночка, чудесные рогалики! Аппетитные!
Светочка, спасибо тебе огромное, родная!
Ответ для hellena2013
Леночка, аппетитные рогалики!!!
Ответ для hellena2013
Леночка, очень аппетитные рогалики!
Танечка, спасибо тебе огромное за внимание и поддержку! Мне очень приятно, что тебе понравилось! :
Ответ для hellena2013
Леночка, отличные рогалики! Тут на всех хватит!
Олюшка, большое спасибо! Угощайся на здоровье, дорогая!
Угощаюсь!
На доброе здоровье, моя хорошая!
Спасибо, солнышко!
Ответ для hellena2013
Леночка Ух сколько рогаличков накрутила Много и все убелённые-красиво)))) Умничка
Алечка, спасибо огромное, дорогая!
Ответ для hellena2013
Леночка, какие у тебя симпатичные рогалики получились !
Галочка, большое спасибо за внимание и поддержку!
Спасибо за рецепт! Делала уже несколько раз очень вкусные и нежные рогалики
Очень нежные, в меру сладкие. Готовить не хлопотно. Съедаются очень быстро! ))
Как здорово! Такой вариант начинки я ещё не пробовала, спасибо!
райское наслаждение!!!))) просто тают во рту!
Отличные рогалики!!! Спасибо автору!
Рогалики очень вкусные! Несмотря на то, что получилось их довольно много, все смели в два счета) Легкие, хрустящие, сладкие - просто объедение! Спасибо за рецепт
Рогалики просто супер! Правда безе хватило не на всю порцию, так я часть сделала с сыром, получилось очень вкусно. Спасибо за рецепт
Очень вкусные! Я делала все строго по рецепту. Получилось очень нежно. Тесто очень тоненькое и рогалики получились как рогалики (как я и хотела!), а не булочки. Спасибо за рецепт !!!
Будем пробовать!
Симпатичные рогалики!
Испекла только-что рогалики. Спасибо за рецепт,-они божественны!!!
Очень интересные и вкусные рогалики. Спасибо за рецепт.
Вика, большое спасибо за оригинальный рецепт. вначале боялась.что безе подгорит т.к. оно выходило из теста при скручивании- но ничего все замечательно пекла где-то 25-30 мин печенье хрустящее- кладите больше безе пусть даже вытекает будет слаще -ведь тесто не сладкое-внутри безе мягонькое а снаружи подсохло
Да очень вкусные получаются,как бутдо-из слоёного теста.
Симпатичный и доступный рецепт, а уксус какой? Спасибо.
У меня был столовый 9%. И Вам спасибо!
Удалено администратором
ой как вкусно!!!!!!!!!!!! уже себе забрала
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