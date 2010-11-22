Рогалики с безе

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Как вы относитесь к прививке от Covid-19?

Положительно. Сделала и живу спокойно.

Жду, пока переболею, обязательно привьюсь потом.

Положительно, но я еще думаю, стоит ли прививаться и какой вакциной.

Отрицательно. Лучше всем переболеть и будет коллективный иммунитет.

Отрицательно. Все эти вакцины вместе с ковидами - всемирный заговор!

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