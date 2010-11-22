Очень вкусные рогалики, которые станут замечательным дополнением к домашнему чаепитию.
- 22 ноября 2010, 18:42
- 59680
Рогалики с безе
Ингредиенты для «Рогалики с безе»:
- Масло сливочное (замороженное или маргарин ) — 200 г
- Мука пшеничная / Мука (+ для присыпки стола) — 2 стак.
- Яйцо куриное (желтки - в тесто, белки - для безе) — 2 шт
- Сметана (15-20% жирности) — 0,5 стак.
- Уксус — 1 ст. л.
- Сахар (для безе) — 1 стак.
- Сахарная пудра (для посыпки рогаликов)
- Ванилин
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3682.9 ккал
|
белки
44.6 г
|
жиры
180.8 г
|
углеводы
472.2 г
|100 г блюда
|ккал
423.3 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
20.8 г
|углеводы
54.3 г
Рецепт «Рогалики с безе»:
-
На разделочную доску насыпать муку и натереть на терке сливочное масло.
-
Растереть руками в масляную крошку.
-
В миске смешать сметану, желтки и уксус.
-
Вылить получившуюся смесь к крошке.
-
Замесить эластичное тесто, разделить его на 8 частей и положить в холодильник как минимум на 2часа (я оставляла на ночь).
-
Взбить яичные белки с сахаром до образования густой белой пены. Добавить ванилин.
-
Доставать по одному комочки теста из холодильника, раскатать в тонкую лепешку и смазать ее примерно 2 ст. л. безе (я распределяла безе по тесту с помощью ножа). Разрезать лепешку на сегменты.
-
Свернуть сегменты в рогалики. Выкладывать рогалики на противень, застланный пергаментной бумагой.
-
Выпекать в духовке до золотистого цвета при 180-200 градусах. Готовые рогалики посыпать сахарной пудрой.
-
Приятного Вам чаепития!
Комментарии и отзывы
11 февраля 2021 года ОльчиК2000 #
29 октября 2019 года Ласковая кошечка #
Чтобы для всех рогаликов хватило начинки, я беру 4 яйца(желтки в тесто, белки для крема).
И еще этим же кремом смазываю рогалики сверху.
Получается еще вкусней.
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20 января 2018 года Покусаева Ольга #
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20 января 2018 года Покусаева Ольга #
20 января 2018 года hellena2013 #
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3 марта 2011 года komsa233 #
3 марта 2011 года sunlight80 # (автор рецепта)
18 января 2011 года dulubao deleted #
27 декабря 2010 года наташа лучко #
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