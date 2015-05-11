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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Сырники
  • 11 мая 2015, 0:45
  • 906645

Сырники из творога по ГОСТу

Рецепт: Сырники из творога по ГОСТу

Классические творожные сырники по ГОСТовской рецептуре, сочные и нежные. Побалуйте себя и своих любимых хорошо проверенным временем рецептом. До этого рецепта никогда они не получались такими пышными, больше были похожи на блинчики. Готовила три дня подряд, настолько они понравились нам всем.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Сырники

Ингредиенты для «Сырники из творога по ГОСТу»:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1197.2 ккал 		белки
107.1 г 		жиры
24.9 г 		углеводы
137.6 г
Порции
ккал
399.1 ккал		 белки
35.7 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
45.9 г
100 г блюда
ккал
166.3 ккал		 белки
14.9 г		 жиры
3.5 г		 углеводы
19.1 г


Рецепт «Сырники из творога по ГОСТу»:

  • Отмеряем все ингредиенты. Яйцо взбиваем вилкой и отмеряем 20 граммов, это примерно половина яйца первого сорта.

  • Творог протираем через сито. Он не должен быть сырым.

  • К творогу добавляем сахар яйцо и 2/3 муки (остальная нужна для панировки). Как следует все перемешиваем.

  • На поверхности, припыленной мукой, формируем колбаску толщиной 6-7 см.

  • Нарезаем ее на ломтики примерно 1,5 см толщиной.

  • Каждый ломтик обваливаем в муке и формируем круглые сырники. На сковороде растапливаем маргарин (во второй и третий раз брала сливочное масло для жарки и гораздо меньше, они не такие жирные получаются.)

  • Обжариваем с двух сторон. Дальше по технологии надо поставить их доходить в духовку при температуре 180град. на 6-7 минут. Но я готовила на сковороде, после того, как одна сторона поджарилась, перевернула, убавила огонь на минимум и накрыла крышкой, довела до готовности.

  • Подавать по 3 шт. со сметаной, сгущенкой, медом или вареньем по вкусу. Сахара по рецепту как раз столько, чтобы можно было их и со сметаной, и со сгущенкой кушать.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Проверено временем". Сахар На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: десерт полдник обед завтрак

Вкусы: творожный сладкий

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Сырники из творога по ГОСТу
Рецепт: Сырники из творога по ГОСТу

Классические творожные сырники по ГОСТовской рецептуре, сочные и нежные. Побалуйте себя и своих любимых хорошо проверенным временем рецептом. До этого рецепта никогда они не получались такими пышными, больше были похожи на блинчики. Готовила три дня подряд, настолько они понравились нам всем.

Ингредиенты для «Сырники из творога по ГОСТу»:

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Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт!
Возьму к себе.
Отвратительный рецепт! Все развалилось! Продукты пришлось выбросить!
Очень простой и доступный рецепт! Буду готовить в дальнейшем, добавила ванилин и больше сахара, так как часть творога была с уже истекшим сроком годности. Спасибо что поделились , раньше пробовала готовить, но без яиц не получалось. Сейчас все просто!
Абсолютнейшая гадость.... не переводите продукты....
К сожалению не получились, буду искать другой рецепт
Очень вкусные получились сырнички Хотя делала их первый раз в жизни. Правда, вместо пшеничной муки брала рисовую и сахар обычный. Добавила чуточку ванилина для аромата. Спасибо большое за рецепт!
Спасибо большое за такой отличный рецепт! Ничего лишнего из ингредиентов, а на вкус сырники обалденные. И делаются легко, и при выпечки держат форму. Всё гениальное просто. Вот уж действительно. Удачи вам и всего доброго. Ещё раз спасибо за рецепт.
Отличные Сырники, творог не перетирала, в духовку не перекидывала. Просто убавила огонь и дотомила под крышкой спасибо
Коричневый сахар по ГОСТу ну никак не может быть!
Подскажите пожалуйста, а яйцо взбить с белком а потом отделить 20гр или только желток нужен(20гр.)
Пожалуйста, поделитесь опытом, как взять яйцо 20г?
Спасибо за рецепт! Вкусные сырники, готовлю по Вашему рецепту не первый год. Да же использовала на низкокалорийной диете. Добавляла чуть меньше муки, сахарозаменитель и в духовку! То же вкусно и сытно.
Сырников много не бывает. Поэтому делала сразу двойную порцию. Тесто отлично раскатывается и формируется в колбаску, а потом легко режется на сырники. При жарке они не растекается, прекрасно держат форму. Спасибо за рецепт!
Благодарна вам за такой замечательный рецепт! Сырники никогда не получались до этого, поэтому я делала рецепт всего из 1/3 продуктов. С этим рецептом все удалось! Сырники вкусные, в меру сладкие, красивой формы. Спасибо, что описали, как вы жарите, благодаря этому мои сырники не пригорели. И очень понравилась формовка колбасой, а потом разрезать. Просто, быстро , а сырнички как на подбор, красавцы!
Думаю, можно класть ванилин, еще лучше будет. Дочь ела с удовольствием!
Благодарю автора за замечательный рецепт сырников.
Очень вкусные, не забиты мукой.
Чтобы у сырников получились красивые края, рекомендую при формовке прокручивать сырник, по краям помогая большим ножом.
Жарила сырники на сковороде, не запекая в духовке, поэтому выкладывала их на не раскаленную сковороду и готовила под крышкой на медленном огне с двух сторон.
Фотоотчет прилагаю)
Рекомендую
Спасибо за рецепт!
Сырники получились очень вкусные!
Толстенькие, не приторные, не мучнистые.
Готовятся легко, легче чем я опасалась. Признаюсь, когда-то у меня был крайне неудачный опыт приготовления сырников. С тех пор ни-ни, зареклась чуть не оставила своего ребёнка с безсырниковым детством А тут такой удачный рецепт и всё получилось!
Отличные сырники получились, огромное спасибо! От себя добавила изюм и уменьшила количество сахара. Не стала кочегарить зря духовку, дожаривала на плите. Заношу в кк.
Здравствуйте, Поварята! Приготовила сегодня сырники по этому рецепту. Вот сижу, ем их и плачу....плачу от счастья У меня никогда не получались сырники, от слова НИКОГДА То плывет тесто, то забитые мукой, то намертво прилипают к сковороде Но только не в этот раз Тесто готовила строго по ГОСТу Результат получился просто шикарный консистенция теста , ничего не прилипало к сковороде , а самое-самое важное для меня так это то, что моя дочь-малоежка кушала сырнички с таким аппетитом и всё приговаривала "Вкууусно ". Теперь этот рецепт - мой фаворит! По такому поводу, выражаю Автору рецепта ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Желаю всем идеальных рецептов, ну и конечно же вкусных сырничков
Спасибо, автору за рецепт!!!! Очень вкусно!
Очень вкусные сырники. Делала все по рецепту. Хорошо лепились и жарились. Спасибо за рецепт!
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