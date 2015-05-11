Классические творожные сырники по ГОСТовской рецептуре, сочные и нежные. Побалуйте себя и своих любимых хорошо проверенным временем рецептом. До этого рецепта никогда они не получались такими пышными, больше были похожи на блинчики. Готовила три дня подряд, настолько они понравились нам всем.
- 11 мая 2015, 0:45
- 906645
Сырники из творога по ГОСТу
Ингредиенты для «Сырники из творога по ГОСТу»:
- Творог — 540 г
- Мука пшеничная / Мука — 80 г
- Яйцо куриное — 20 г
- Сахар коричневый — 60 г
- Маргарин (столовый, для жарки) — 20 г
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1197.2 ккал
|
белки
107.1 г
|
жиры
24.9 г
|
углеводы
137.6 г
|Порции
|ккал
399.1 ккал
|белки
35.7 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
45.9 г
|100 г блюда
|ккал
166.3 ккал
|белки
14.9 г
|жиры
3.5 г
|углеводы
19.1 г
Рецепт «Сырники из творога по ГОСТу»:
-
Отмеряем все ингредиенты. Яйцо взбиваем вилкой и отмеряем 20 граммов, это примерно половина яйца первого сорта.
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Творог протираем через сито. Он не должен быть сырым.
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К творогу добавляем сахар яйцо и 2/3 муки (остальная нужна для панировки). Как следует все перемешиваем.
-
На поверхности, припыленной мукой, формируем колбаску толщиной 6-7 см.
-
Нарезаем ее на ломтики примерно 1,5 см толщиной.
-
Каждый ломтик обваливаем в муке и формируем круглые сырники. На сковороде растапливаем маргарин (во второй и третий раз брала сливочное масло для жарки и гораздо меньше, они не такие жирные получаются.)
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Обжариваем с двух сторон. Дальше по технологии надо поставить их доходить в духовку при температуре 180град. на 6-7 минут. Но я готовила на сковороде, после того, как одна сторона поджарилась, перевернула, убавила огонь на минимум и накрыла крышкой, довела до готовности.
-
Подавать по 3 шт. со сметаной, сгущенкой, медом или вареньем по вкусу. Сахара по рецепту как раз столько, чтобы можно было их и со сметаной, и со сгущенкой кушать.
Комментарии и отзывы
28 июля Тамара Ст #
Возьму к себе.
2 июля Anton Osokin #
24 июня olgamanikaeva18 #
19 марта Нана2066 #
11 марта Gulshik #
28 февраля Костина91 #
24 февраля lidiya salnikova 60 #
24 февраля Анастасия Еф #
31 января kny75 #
14 января malysh24q #
14 января ENS5 #
14 января nadinf71 #
29 декабря 2021 года jarptica07 #
13 декабря 2021 года elinvera #
Думаю, можно класть ванилин, еще лучше будет. Дочь ела с удовольствием!
25 ноября 2021 года Ирина-Киев-Украина #
Очень вкусные, не забиты мукой.
Чтобы у сырников получились красивые края, рекомендую при формовке прокручивать сырник, по краям помогая большим ножом.
Жарила сырники на сковороде, не запекая в духовке, поэтому выкладывала их на не раскаленную сковороду и готовила под крышкой на медленном огне с двух сторон.
Фотоотчет прилагаю)
Рекомендую
18 ноября 2021 года vlla #
Сырники получились очень вкусные!
Толстенькие, не приторные, не мучнистые.
Готовятся легко, легче чем я опасалась. Признаюсь, когда-то у меня был крайне неудачный опыт приготовления сырников. С тех пор ни-ни, зареклась чуть не оставила своего ребёнка с безсырниковым детством А тут такой удачный рецепт и всё получилось!
12 ноября 2021 года Natussa77 #
3 октября 2021 года 88 barinova #
3 сентября 2021 года ElliElli #
12 августа 2021 года eac777 #
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