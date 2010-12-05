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  • 5 декабря 2010, 15:22
  • 118568

Говяжья печень с соусом "По-барски"

Рецепт: Говяжья печень с соусом По-барски

Рецепт этого блюда был размещeн на сайте в 2009 году пользователем Захаренок под названием "Печень по-строгановски" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски". Этот рецепт из тех, которые попадают в категорию "просто и со вкусом". Да, приготовление отнюдь не сложное, а вкус просто замечательный.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Говяжья печень с соусом "По-барски"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2004 ккал 		белки
139.2 г 		жиры
112.6 г 		углеводы
108.2 г
Порции
ккал
501 ккал		 белки
34.8 г		 жиры
28.2 г		 углеводы
27.1 г
100 г блюда
ккал
148.4 ккал		 белки
10.3 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
8 г

Рецепт «Говяжья печень с соусом "По-барски"»:

  • Вот такой набор ингредиентов потребуется для этого блюда.

  • На сухой сковороде подсушиваем муку без изменения цвета.

  • На растопленном сливочном масле слегка (без изменения цвета) пассеруем репчатый лук, нарезанный четвертькольцами.

  • Разводим муку в бульоне, тщательно разбивая комочки.

  • Добавляем в бульон сметану, солим и перчим по вкусу. Полученный соус доводим до кипения.

  • Добавляем к соусу обжаренный лук и кипятим всё вместе в течение 5-7 минут на умеренном огне при постоянном помешивании.

  • Промываем печень и очищаем её от плёнок. Нарезаем небольшими брусочками, солим и перчим.

  • Обжариваем печень на сливочном масле до румяной корочки, после чего добавляем перетёртую мякоть томата и обжариваем всё вместе 1 минуту.

  • Добавляем сметанный соус.

  • Основательно перемешиваем и готовим на среднем огне при небольшом кипении около 5 минут.

  • Подаём в горячем виде. Гарнир — по желанию.


Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4743
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: ужин горячее обед второе

Вкусы: сливочный богатый вкусный сочный

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Говяжья печень с соусом "По-барски"
Рецепт: Говяжья печень с соусом По-барски

Рецепт этого блюда был размещeн на сайте в 2009 году пользователем Захаренок под названием "Печень по-строгановски" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски". Этот рецепт из тех, которые попадают в категорию "просто и со вкусом". Да, приготовление отнюдь не сложное, а вкус просто замечательный.

Ингредиенты для «Говяжья печень с соусом "По-барски"»:
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Комментарии и отзывы

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Купила неудачную вонючую печень. В следующий раз попробую.
Вкусная и нежная печенка с отличным соусом.
Катюша! Прекрасный результат Аппетитно выглядит.
очень вкусно! готовила дважды!!!
замечательный рецепт!!!Очень вкусно получилось!!!!Автору СПАСИБО!!!!
Спасибо за рецепт ! Даже мужу-привереде понравилось!
Очень вкусно! Спасибо!
Только что поужинали печенью по вашему рецепту. Очень-очень вкусно! Спасибо вам большое за рецепт!
Даже не знаю почему раньше не добавляла к печени помидоры? Очень даже не плохо!! Сочно!! Спасибо за рецепт!!
Какая вкуснятина получилааась Спасибо за такой замечательный рецепт)) Теперь мои два блюда из печени любят
Вкусный рецептик
Очень понравился соус. Спасибо авторам. Фото прилагаю.
Очень вкусно! Правда соус у меня густоват получился, но менее вкусным от этого не стал. Спасибо)
Просто и вкусно.
Вместо томатов грибы, извините
Спасибо за вкусный рецепт приготовления печенки
Просто готовить и очень вкусно!
Вкусная,нежная печень.Соус насыщенный и отлично дополняет основной ингредиент. Спасибо большое.
Спасибо большое за рецепт, очень вкусно! Печень не очень люблю ,но муж заказал, значит надо готовить сделала все как у вас написано и мне понравилось только отмачивала в молоке что бы не жесткая была. Еще раз спасибо беру в копилку
Удалено модератором dolphy
Удалено модератором Ируня
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