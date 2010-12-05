Рецепт этого блюда был размещeн на сайте в 2009 году пользователем Захаренок под названием "Печень по-строгановски" и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски". Этот рецепт из тех, которые попадают в категорию "просто и со вкусом". Да, приготовление отнюдь не сложное, а вкус просто замечательный.
- 5 декабря 2010, 15:22
- 118568
Говяжья печень с соусом "По-барски"
Ингредиенты для «Говяжья печень с соусом "По-барски"»:
- Масло сливочное — 60 г
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Бульон (мясной или овощной) — 300 мл
- Сметана — 200 г
- Помидор (или 150 г томатного пюре) — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Печень говяжья — 500 г
- Перец черный (молотый, по вкусу)
- Соль (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2004 ккал
|
белки
139.2 г
|
жиры
112.6 г
|
углеводы
108.2 г
|Порции
|ккал
501 ккал
|белки
34.8 г
|жиры
28.2 г
|углеводы
27.1 г
|100 г блюда
|ккал
148.4 ккал
|белки
10.3 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
8 г
Рецепт «Говяжья печень с соусом "По-барски"»:
-
Вот такой набор ингредиентов потребуется для этого блюда.
-
На сухой сковороде подсушиваем муку без изменения цвета.
-
На растопленном сливочном масле слегка (без изменения цвета) пассеруем репчатый лук, нарезанный четвертькольцами.
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Разводим муку в бульоне, тщательно разбивая комочки.
-
Добавляем в бульон сметану, солим и перчим по вкусу. Полученный соус доводим до кипения.
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Добавляем к соусу обжаренный лук и кипятим всё вместе в течение 5-7 минут на умеренном огне при постоянном помешивании.
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Промываем печень и очищаем её от плёнок. Нарезаем небольшими брусочками, солим и перчим.
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Обжариваем печень на сливочном масле до румяной корочки, после чего добавляем перетёртую мякоть томата и обжариваем всё вместе 1 минуту.
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Добавляем сметанный соус.
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Основательно перемешиваем и готовим на среднем огне при небольшом кипении около 5 минут.
-
Подаём в горячем виде. Гарнир — по желанию.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4743
Комментарии и отзывы
21 июня dlatehktopishet #
9 января 2019 года caramel77 #
16 января 2019 года wise1288 #
18 января 2019 года caramel77 #
10 октября 2017 года swenichka #
12 сентября 2016 года Эггра #
6 июня 2016 года Ольга Муратова #
21 июля 2015 года Ируня # (модератор)
18 августа 2014 года Аляска #
8 июля 2014 года tivanovna #
21 марта 2014 года Алена1972 #
25 мая 2013 года Жека Я #
6 мая 2013 года crafttreasure #
27 апреля 2013 года ИрискаСв #
30 января 2013 года irina_vip #
Вместо томатов грибы, извините
28 января 2013 года panna1979 #
27 января 2013 года Татника #
24 января 2013 года Мария По #
21 сентября 2012 года karluxa3 #
24 января 2011 года gena987335 deleted #
18 января 2011 года victorr123 deleted #
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