Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 3 августа 2011, 1:48
  • 2374574

Творожное печенье "Ракушки"

Рецепт: Творожное печенье Ракушки

Я, как большая любительница творога, к вам с выпечкой на творожном тесте. Очень вкусное и в меру сладкое печенье. Всем рекомендую.

Категория: Десерты Печенье Творожное печенье

Ингредиенты для «Творожное печенье "Ракушки"»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1864.4 ккал 		белки
68.6 г 		жиры
90 г 		углеводы
198.5 г
Порции
ккал
155.4 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
7.5 г		 углеводы
16.5 г
100 г блюда
ккал
305.6 ккал		 белки
11.2 г		 жиры
14.8 г		 углеводы
32.5 г

Рецепт «Творожное печенье "Ракушки"»:

Творог растереть с размягченным сливочным маслом.

Муку просеять, добавить разрыхлитель, перемешать. В творожную массу понемногу вмешивать мучную смесь. Замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. Возможно, понадобится больше или меньше муки, все зависит от творога.

Отправить тесто в холодильник на 30 минут. После того как тесто "отдохнуло", раскатать в пласт толщиной 0,5 см, я раскатала немного тоньше. С помощью стакана вырезать кружки.

На тарелку насыпать сахар и обвалять кружок в сахаре, свернуть пополам, сахарной стороной вовнутрь.

Опять одну сторону обвалять в сахаре и сложить сахарной стороной вовнутрь. Теперь обвалять с обеих сторон.

При желании можно в сахар добавить корицу. На противень, застеленный пергаментом, выложить "ракушки", соблюдая дистанцию и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник / На ужин На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На десерт Специальное питание

Теги: печенье десерт ужин обед полдник завтрак

Вкусы: творожный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Творожное печенье Ракушки
Описание: Я, как большая любительница творога, к вам с выпечкой на творожном тесте. Очень вкусное и в меру сладкое печенье. Всем рекомендую.


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Очень вкусно получается. И лучше съедать в тот же день. Правда творог был у меня очень сухой и пришлось дольше месить.
Фантастические печеньки!!
Восторг!
Все по рецепту делала, единственное, когда через 20 мин достала их, они были внутри еще сыроваты, поэтому еще дожарила минут 5-8.
Беру в вечные закладки. Делала и просто с сахаром, и в перемешку с корицей. Вкусно!
Спасибо за рецепт! Немного видоизменила сами печенюхи 😁
А! Нет)))) Если, к примеру, лепёхи прикрыть второй партией испекшихся печенек, то не такой уж я и рукожоп
С прискорбием сообщаю, что я рукожоп Тесто-бомба! Вкус-неземной! Но они у меня превратились в нечто типа лепёх Вроде вторую партию защипывала на совесть и все равно вижу, что вот-вот расклеятся((( Полагаю дело в муке. У меня грамм 30 муки осталось. Не хотела забивать тесто мукой. Фотку не буду выставлять, а то умрете со смеху))) Но вкус-божественный. Спасибо!
Печенье просто бомба. Мне очень все понравилось. Простота, текстура, вкус, спасибо большое за рецепт!
У меня почти никогда не получается творожное тесто, не пропекается внутри. Печенюшки вкусные, но внутри мокрые. В чём может быть проблема? Я уже пробовала запекать дольше и уменьшать температуру до 160*; допекать до очень загорелого оттенка -- внутри всё равно сырые. Меньше творога, больше муки, разрыхлителя?
К духовке нет претензий, с другим тестом проблем нет, скорее, что-то с творогом. Жирность творога не указана, у меня в этот раз был обезжиренный, попробую ещё с 5% и 9%
Прямо как в детстве! Давно искала этот рецепт. Спасибо.
Огромное спасибо за рецепт. Очень вкусно.
Замечательное печенье и отличный способ утилизировать остатки творога
Делала всё по рецепту, кроме сахара. Добавила немного в тесто и потом не обваливала уже в нем. Ой, и еще соли чуть-чуть добавила в тесто
Спасибо автору за этот чудесный и доступный рецепт!
PS: пекла две партии, с разницей в день. Фотографировала на телефон, поэтому качество снимков средненькое.
Огромное спасибо за рецепт! Уже который раз готовлю по нему - и все в восторге! И взрослые, и дети!
Великолетное и очень вкусное печенье
Очень простой и лёгкий рецепт,а печенье получается вкусное.делаю часто,низ в сахар не обмакиваю.
Очень вкусное печенье ! Делала все по рецепту / получилось все супер ! Спасибо за рецепт !
Моя бабушка пекла такое печенье лет 50 назад. И я всегда с удовольствием пекла своим детям. А сегодня решила сверить свой рецепт с Вашим. Все так и есть! Только позвольте добавить еще один секрет из бабулиной тетрадки - чтобы низ не подгорал ( а нижнюю часть в сахар не нужно) лист,на котором выпекать посыпьте мукой. Так и написано - выпекать на сухом листе, посыпаном мукой
Большое спасибо за рецепт!
Заменила разрыхлитель содой с лимонным соком, добавила ванилина. Получились отличные печеньки с лимонной ноткой
Замечательный рецепт!
Отличный рецепт! Спасибо автору! Когда пекла, забыла про печенье, когда вспомнила они немного подгорели. Расстроилась, что придется все выкинуть, но все-таки попробовала. Внутри они мягкие, а сверху хрустящие, в общем вкуснотища! Вторую партию решила так же подольше подержать. Детям очень понравились, быстро все растаскали)
И да, разрыхлителя не было, добавила соду гашеную в уксусе и ванилин. Все отлично получилось, сода не чувствуется.
Я положила меньше разрыхлителя, но всё равно очень много оказалось. Я его чувствую на вкус. (( А так- с молоком хорошо зашло
Я положила меньше разрыхлителя, но всё равно очень много оказалось. Я его чувствую на вкус. (( А так- с молоком хорошо зашло
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook