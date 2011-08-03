Я, как большая любительница творога, к вам с выпечкой на творожном тесте. Очень вкусное и в меру сладкое печенье. Всем рекомендую.
- 3 августа 2011, 1:48
- 2374574
Творожное печенье "Ракушки"
Ингредиенты для «Творожное печенье "Ракушки"»:
- Творог — 250 г
- Масло сливочное — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Сахар (для работы с тестом)
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1864.4 ккал
|
белки
68.6 г
|
жиры
90 г
|
углеводы
198.5 г
|Порции
|ккал
155.4 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
7.5 г
|углеводы
16.5 г
|100 г блюда
|ккал
305.6 ккал
|белки
11.2 г
|жиры
14.8 г
|углеводы
32.5 г
Рецепт «Творожное печенье "Ракушки"»:
Муку просеять, добавить разрыхлитель, перемешать. В творожную массу понемногу вмешивать мучную смесь. Замесить гладкое, не липнущее к рукам тесто. Возможно, понадобится больше или меньше муки, все зависит от творога.
Отправить тесто в холодильник на 30 минут. После того как тесто "отдохнуло", раскатать в пласт толщиной 0,5 см, я раскатала немного тоньше. С помощью стакана вырезать кружки.
Опять одну сторону обвалять в сахаре и сложить сахарной стороной вовнутрь. Теперь обвалять с обеих сторон.
При желании можно в сахар добавить корицу. На противень, застеленный пергаментом, выложить "ракушки", соблюдая дистанцию и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
Комментарии и отзывы
5 мая xisamutdinova #
4 мая Уралочка2 #
Восторг!
Все по рецепту делала, единственное, когда через 20 мин достала их, они были внутри еще сыроваты, поэтому еще дожарила минут 5-8.
Беру в вечные закладки. Делала и просто с сахаром, и в перемешку с корицей. Вкусно!
23 апреля helenvr #
14 апреля larisa harkovskaya1971 #
14 апреля larisa harkovskaya1971 #
8 апреля terezza #
6 апреля Iniri #
К духовке нет претензий, с другим тестом проблем нет, скорее, что-то с творогом. Жирность творога не указана, у меня в этот раз был обезжиренный, попробую ещё с 5% и 9%
31 марта martoa #
19 марта lensha 1 #
14 марта katerina ripka #
Делала всё по рецепту, кроме сахара. Добавила немного в тесто и потом не обваливала уже в нем. Ой, и еще соли чуть-чуть добавила в тесто
Спасибо автору за этот чудесный и доступный рецепт!
PS: пекла две партии, с разницей в день. Фотографировала на телефон, поэтому качество снимков средненькое.
23 февраля MariaVolkova89 #
29 января vasilyeva-112 #
23 января Оксана Пупынина #
12 января ta by 2016 #
10 января Ааляша #
3 января LuckyAngel #
Заменила разрыхлитель содой с лимонным соком, добавила ванилина. Получились отличные печеньки с лимонной ноткой
20 декабря 2019 года Колесникова Людмила #
16 декабря 2019 года fomka7955 #
16 декабря 2019 года fomka7955 #
4 декабря 2019 года pobedashyana2012 #
4 декабря 2019 года pobedashyana2012 #
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