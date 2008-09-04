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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша
  • 4 сентября 2008, 20:03
  • 195477

Тефтели "Ежики в тумане"

Рецепт: Тефтели Ежики в тумане

Мой вариант приготовления eжиков. Нам очень нравится.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Тефтели "Ежики в тумане"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1854 ккал 		белки
31 г 		жиры
32.1 г 		углеводы
70 г
100 г блюда
ккал
122 ккал		 белки
2 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
4.6 г

Рецепт «Тефтели "Ежики в тумане"»:

Рис отварить, воду слить.
В фарш добавить остуженный рис, яйцо, приправу, соль, перец.
Перемешать.

Сыр "Сулугуни" нарезать кубиками.
Сформировать на ладони кружок из фарша, положить сыр, придать форму шарика.

Выложить подготовленные eжики в форму для запекания.

Приготовить заливку. Смешать томатную пасту, сметану и воду, размешать, посолить.
Залить eжики этой заливкой.

Запекать в предварительно разогретой до 220 градусов духовке 45 минут.

Сыр натереть на тeрке.
Через 45 минут eжики достать, посыпать сыром и запекать ещe 10 -15 минут.

Это очень вкусно. Попробуйте и вы!
Приятного вам аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе ужин обед

Вкусы: нежный мясной рисовый вкусный сочный

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Тефтели "Ежики в тумане"
Рецепт: Тефтели Ежики в тумане

Мой вариант приготовления eжиков. Нам очень нравится.

Ингредиенты для «Тефтели "Ежики в тумане"»:

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Фотографии «Тефтели "Ежики в тумане"» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

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Отличные ёжики с сюрпризом.
Очень вкусно.
Большое спасибо.
Вкусные ежики, сочные, сырррные и нежные!!! Сыр использовала "Российский", спасибо автору за рецепт!!!
Галочка! Шикарные тефтельки! Красота и вкуснота!!!
Спасибо, Людмилочка, за теплоту и внимание !!!
Ответ для felix032
Галочка, очень аппетитные тефтельки! И сыр мы с тобой один использовали!
? тот последний кусочек был , еле растянула на все тефтельки чтобы хватило !!!Спасибо, сестренка !!!
Ответ для felix032
Галочка, замечательные тефтельки! Невероятно аппетитные!
Спасибо, Линочка, за теплоту и внимание !!!
Ответ для felix032
Галочка, очень вкусно и аппетитно!!!
Жанночка, спасибо большое !!!
Ответ для felix032
Галочка, прелесть какие тефтельки!
?рочка, спасибо большое за тёплый отзыв !!!
Ответ для felix032
Какие аппетитные ёжики, Галочка!!! Суперрр!!!
Спасибо, Танечка, за приятный отзыв !!!
Ответ для felix032
Ой какие ням-нямочки!!!!!
Спасибо, солнышко, за поддержку !!!
Чудесные тефтельки! Сытно, сырно и вкусно! Сыр у меня обычный, Российский! А вот сверху забыла им посыпать! Но и так получилось отлично! автору большое спасибо за рецепт!
Тефтели, да с подливой...мммм Олечка, красота мясная!
Валюша, пребольшое спасибо за добрые слова и похвалу!
Ответ для Покусаева Ольга
Оленька нет слов...нежнейший туман у тебя,ярко,сочно
Танечка, дорогая, спасибо огромное за такую высокую оценку! Тефтельки удались!
Ответ для Покусаева Ольга
Олюшка! Чудесные тефтели! Очень и очень аппетитно смотрятся!
Людочка, спасибо за добрые слова! Тефтельки чудо как хороши! Сыром вот только не посыпала!
Ничего страшного, Олечка, они и так превосходны!
Спасибо, солнышко!
Ответ для Покусаева Ольга
Как же красиво и аппетитно, Оленька! Великолепные тефтельки!
Спасибо большое, дорогая Линочка! Мне очень-очень приятно!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка, м-ммм, вкуснятина !!! Шикарные тефтели !!! Спасибо за адресок , сестренка !!!
На здоровье,Галочка! Спасибо большое, что заглянула и угостилась!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка, как же вкусно!!!
Жанночка, спасибо на добром слове!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка, до чего аппетитные тефтельки ! Замечательное фото
Галочка, большущее спасибо за внимание и высокую оценку! Очень приятно!
Ответ для Покусаева Ольга
Ух, тефтельки какие аппетитные!
Леночка, спасибо большое за похвалу и высокую оценку! Мне приятно!
Ответ для Покусаева Ольга
Оленька, какие красивые,аккуратные тефтели! Великолепное исполнение!
Ирочка, большое спасибо, дорогая, что заглянула и высоко оценила мое исполнение!
Ответ для Покусаева Ольга
Оленька,ух какая дружная компания тут "гуляет" в тумане. Совсем и не колючие красавцы наверно,сурка ищут чтоб про весну спросить.
Аленька, спасибо за приятный, позитивный комментарий! За окном уже несколько дней на весну похоже!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка, Какие Шикарнейшие тефтельки!!! Обалдееееть!!! Класс!!!
Спасибо,Танечка! Тефтельки очень вкусные и сырные!
Ответ для Покусаева Ольга
Оленька, чудесные колобочки, тоже прихватила ссылочку!!!
Олюшка, ничего хлопотного, но с изюминкой! Спасибо за внимание, солнышко!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка! Ах, какие аппетитные тефтельки! Красота!!!
Людочка, спасибо большое за внимание и высокую оценку! Мне приятно !
А вот и мои "ёжики в тумане". Получилось отлично! За неимением сметаны подливку сделала так: 150гр. обезжир. натур. йогурта + 50 гр. томат. пасты + 150 мл. воды + 2 ст. ложки майонеза+соль. Получилось ОЧЕНЬ вкусно. Фарш у меня свинина+курица(50/50). Сыр брала моцареллу, почти весь растворился в фарше, но получилось очень вкусно. Спасибо большое за рецепт. Буду готовить так и в дальнейшем)))
Ира, не могу молча пройти мимо и не похвалить!
Прекрасное исполнение и очень аппетитно!
Спасибо Юлечка большое, мне очень приятно)
У меня по вашему рецепту получились очень вкусные ежики и их слопали с большим удовольствием мои дети, которые воротят нос от всего,что я готовлю. Их вообще сложно накормить. а тут трескали за обе щеки. Я в приятном шоке. А муж сразу три штуки съел, и сказал убери, пока я все не съел. Вот так! Спасибо вам!!!
Уже какой раз убеждаюсь, что всё зависит от продуктов. Соуса оказалось очень мало, мясо не дало сока. В конце добавлялв сливки, черенок сельдерея, воду, чтобы всё не высохло окончательно. Все равно, подливы не было..но было вкусно с салатом из свежих овощей и зелени. Спасибо в любом случаи за рецепт, буду подстраиваться ( живу в Нидерландах)
Для тех, у кого беда с томатной пастой. Подливу советую такую: возьмите сметаны сколько вам надо, половину большой баночки или всю, смешайте с зеленью, со столовой ложкой томатной пасты (можно чуть меньше), с луком репчатым мелко порезанным, посыпьте по желанию специями и солью и всё это перемешайте. Лук если не любите, уберите) для жидкости подливки можно добавить воды.
Делаю ёжики по подобному рецепту, но сыр беру обычный, и ещё советую: в фарш добавьте мелко нарезанный лук. Ёжики поставить БЕЗ подливы минут на 20 в духовку подрумяниться. Достаньте, подливу плюхните туда и обратно в духовку на 30-35 мин. Профииит! Надеюсь, это кто-то прочитает и кому-то поможет
Очень извиняюсь, но подлива говноо
Очень понравились ежики
Одну порцию съели, вторая ждет своего часа в морозилке)
Быстро и сытно!
А парень сказал, что похоже на вкус как котлета в Макдональдсе

Спасибо Вам за этот прекрасный рецепт!
Приготовила сегодня ежики, получилось очень вкусно! Приятно, что рецепт быстрый и легкий, можно готовить часто. Вместо сулугуни был другой сыр и сверху тоже сыром не посыпала. Большое спасибо, забираю в КК!
Здравствуйте! Решила приготовить и в последний момент поняла что сыра то НЕТ!!! Но нашла творог, посолила,добавила сушёный укроп, залепила его в фарш и теперь жду результата...
Ежики получились очень вкусные, только подливки слишком много, потом от томатной пасты вся семья изжогой страдала( Не умею я готовить(
Спасибо за такой вкусный рецепт! Я готовила с брынзой - в следующий раз буду ее вымачивать (соленая жуть). Подливка просто обьеденье. Вообщем - буду готовить еще не раз!
Обожаю мясо с сыром!Завтра обязательно приготовлю по Вашему рецепту и отчетаюсь ) Приготовлю часть с рисом и часть с гречкой, думаю будет вкусно
вкусно! очень! готовили!
Ежики очень вкусные! И мороки с ними мало, ловите от меня +
У меня с вашим рецептом связана теперь забавная история Захотелось мне как-то ежиков... Сама вся в делах, распечатала рецепт и диктую его мужу по телефону. И захотелось мне добавить к сыру (и в начинку и в подливу) сушеных помидоров. Красных крапинок захотелось Описала я ему как сушеные подоры выглядят (у меня это такая темно-красная стружка), еду домой в предвкушении
Аромат такой, что слюнки текут, пробую...
Короче вместо помидорки он добавил красный жгучий перец В общем, я начику и туман потихоньку счищала и выковыривала, а ему понравилось
Не поверите, но когда я приготовила такие ежики, мой мужчина (повар!!!!!) спросил как готовить надо....
Несколько раз делала таких ежиков. Каждый раз немного по-разному. Остановились на таком варианте: сыр внутрь ежиков не кладу(как-то он у нас там не прижился), только сверху посыпаю, когда есть.И между ежиками и сверху кладу много мелко порезанных овощей - все, что найду (лук, помидоры, перец болгарский, морковь и т.д.), зелени побольше и заливаю Вашим соусом. Получается подливки с овощами много - мои это любят. А мне больше всего нравится, что можно накатать этих ежиков заранее побольше, заморозить и в любой момент можно приготовить вкусный ужин, проторчав на кухне буквально несколько минут
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