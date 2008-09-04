Мой вариант приготовления eжиков. Нам очень нравится.
- 4 сентября 2008, 20:03
- 195477
Тефтели "Ежики в тумане"
Ингредиенты для «Тефтели "Ежики в тумане"»:
- Вода — 150 мл
- Сметана — 100 г
- Томатная паста — 50 г
- Сыр твердый — 50 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Рис (сухой) — 100 г
- Фарш мясной (говядина+свинина) — 1 кг
- Приправа (я готовила со смесью итальянских трав)
- Соль
- Перец черный
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1854 ккал
|
белки
31 г
|
жиры
32.1 г
|
углеводы
70 г
|100 г блюда
|ккал
122 ккал
|белки
2 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
4.6 г
Рецепт «Тефтели "Ежики в тумане"»:
Сыр "Сулугуни" нарезать кубиками.
Сформировать на ладони кружок из фарша, положить сыр, придать форму шарика.
Приготовить заливку. Смешать томатную пасту, сметану и воду, размешать, посолить.
Залить eжики этой заливкой.
Комментарии и отзывы
9 октября 2021 года Евгения 1976 # (модератор)
Очень вкусно.
Большое спасибо.
6 февраля 2019 года felix032 #
6 февраля 2019 года Сурик #
6 февраля 2019 года felix032 #
6 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
6 февраля 2019 года felix032 #
6 февраля 2019 года lina0710 #
6 февраля 2019 года felix032 #
6 февраля 2019 года jannasimf #
6 февраля 2019 года felix032 #
6 февраля 2019 года Ирушенька #
7 февраля 2019 года felix032 #
10 февраля 2019 года Глушец #
10 февраля 2019 года felix032 #
26 февраля 2019 года акчуч #
27 февраля 2019 года felix032 #
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
2 февраля 2019 года Valushka2003 #
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
2 февраля 2019 года mtata #
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
2 февраля 2019 года beautiful woman # (модератор)
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
2 февраля 2019 года beautiful woman # (модератор)
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
2 февраля 2019 года lina0710 #
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
2 февраля 2019 года felix032 #
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
2 февраля 2019 года jannasimf #
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
2 февраля 2019 года Galiniya #
2 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
3 февраля 2019 года laka-2014 #
3 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
3 февраля 2019 года laka-2014 #
3 февраля 2019 года Ирушенька #
3 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
3 февраля 2019 года Лиса Петровна #
3 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
4 февраля 2019 года Глушец #
5 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
4 февраля 2019 года акчуч #
5 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
6 февраля 2019 года Сурик #
6 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
15 апреля 2017 года iriban #
15 апреля 2017 года cook_with_smile #
Прекрасное исполнение и очень аппетитно!
15 апреля 2017 года iriban #
28 июня 2016 года mama2malishei #
13 марта 2016 года eplatonova #
29 февраля 2016 года Кристина Левицкая #
Делаю ёжики по подобному рецепту, но сыр беру обычный, и ещё советую: в фарш добавьте мелко нарезанный лук. Ёжики поставить БЕЗ подливы минут на 20 в духовку подрумяниться. Достаньте, подливу плюхните туда и обратно в духовку на 30-35 мин. Профииит! Надеюсь, это кто-то прочитает и кому-то поможет
26 июля 2015 года marfa1405 #
29 апреля 2015 года whisper_of_scream #
Одну порцию съели, вторая ждет своего часа в морозилке)
Быстро и сытно!
А парень сказал, что похоже на вкус как котлета в Макдональдсе
Спасибо Вам за этот прекрасный рецепт!
18 января 2015 года yolia-2014 #
30 декабря 2014 года Светлана Чигодаева #
1 ноября 2014 года vlad k2567 #
6 июня 2012 года Danuljuk #
17 апреля 2012 года Jenta #
5 декабря 2011 года Натали86 deleted #
25 мая 2011 года Goddess666 #
1 апреля 2010 года Жанночкин # (модератор)
13 февраля 2010 года kiyarras deleted #
Аромат такой, что слюнки текут, пробую...
Короче вместо помидорки он добавил красный жгучий перец В общем, я начику и туман потихоньку счищала и выковыривала, а ему понравилось
11 февраля 2010 года Ромашка в октябре #
15 сентября 2009 года Dginella #
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