Очень простая вариация неповторимого и вкусного торта "Наполеон". Не заморачиваюсь с тестом, а делаю все очень легко и быстро. Главное сварить вкусный, гладкий крем. Сегодня показываю рецепт идеально вкусного крема. Главное сделать все как в видео и тогда все получится.
- 4 января 2020, 18:06
- 11496
Торт "Наполеон"
Ингредиенты для «Торт "Наполеон"»:
- Молоко — 800 мл
- Сметана — 150 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Сахар — 250 г
- Желток яичный — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 4 ст. л.
- Тесто слоеное — 1000 г
Время приготовления:
Количество порций: 10
Рецепт «Торт "Наполеон"»:
Коржи делаю из слоеного теста. Просто разделяю его на 4 части и выпекаю до золотистого цвета. Когда коржи остынут, верхний слой снимаю для крошки и делю корж еще на две части. Таким образом получается 8 коржей. смазываю их кремом, обсыпаю крошкой и даю пропитаться несколько часов. Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
2 часа назад Морковка7 #
9 часов назад 3884433 #
5 часов назад nadinhike #
11 часов назад fridzon #
вчера в 21:44 naya 7 #
5 часов назад nadinhike #
вчера в 21:00 Оксана-сана-11 #
УВажаемые хозяйки,Какая разница,как называется этот торт,автор поделилась технологией,как быстро можно приготовить вкусненький торт к чаепитию ,не нравится,прочли прошли мимо
Анна,Спасибо еще раз,как сделаю,приду с отчетом.Всегда люблю смотреть Ваши видео,так красиво у Вас все получается,по рукам и движениям видно,что готовите действительно с любовью и от души
вчера в 19:56 аля аля #
вчера в 14:16 nadinhike #
За КРЕМ отдельное спасибо, попробую.
вчера в 12:20 chupo4ka21 #
вчера в 11:02 Сияна #
вчера в 10:02 azhar1191 #
вчера в 8:49 Евгений Черданцев #
позавчера Лилия2404 #
позавчера karamelkalenka22 #
позавчера svetla_no44ka #
Подскажите пожалуйста, слоеное тесто у Вас бездрожжевое?
позавчера anna aflek # (автор рецепта)
позавчера Ксения026 #
4 января Демоника #
4 января anna aflek # (автор рецепта)
4 января funtik5 #
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