anna aflekПоваренок 4 уровня 4 января 2020, 18:06

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Торт "Наполеон"

Очень простая вариация неповторимого и вкусного торта "Наполеон". Не заморачиваюсь с тестом, а делаю все очень легко и быстро. Главное сварить вкусный, гладкий крем. Сегодня показываю рецепт идеально вкусного крема. Главное сделать все как в видео и тогда все получится.

Ингредиенты для «Торт "Наполеон"»:

Рецепт «Торт "Наполеон"»:

Сначала делаем крем. Молоко нагреваем на плите, а тем временем перемешиваем в миске сметану, ванильный сахар, сахар, желтки и муку. Нужно сделать смесь полностью однородной без комочков. Молоко уже горячее, теперь очень медленно, понемногу вливаем в смесь с мукой и быстро перемешиваем венчиком. Вливаем примерно половину молока и выливаем назад в сотейник чтобы продолжить варить. Варим до загустения, постоянно помешивая. Должны появиться первые пузырьки, тогда и выключаем. Крем охлаждаем и затем можно немного взбить миксером.

Коржи делаю из слоеного теста. Просто разделяю его на 4 части и выпекаю до золотистого цвета. Когда коржи остынут, верхний слой снимаю для крошки и делю корж еще на две части. Таким образом получается 8 коржей. смазываю их кремом, обсыпаю крошкой и даю пропитаться несколько часов. Приятного аппетита.