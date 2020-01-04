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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Слоеный торт
  • 4 января 2020, 18:06
  • 11496

Торт "Наполеон"

Рецепт: Торт Наполеон

Очень простая вариация неповторимого и вкусного торта "Наполеон". Не заморачиваюсь с тестом, а делаю все очень легко и быстро. Главное сварить вкусный, гладкий крем. Сегодня показываю рецепт идеально вкусного крема. Главное сделать все как в видео и тогда все получится.

Категория: Десерты Торты Слоеный торт

Ингредиенты для «Торт "Наполеон"»:

Время приготовления:

Количество порций: 10



Рецепт «Торт "Наполеон"»:

Сначала делаем крем. Молоко нагреваем на плите, а тем временем перемешиваем в миске сметану, ванильный сахар, сахар, желтки и муку. Нужно сделать смесь полностью однородной без комочков. Молоко уже горячее, теперь очень медленно, понемногу вливаем в смесь с мукой и быстро перемешиваем венчиком. Вливаем примерно половину молока и выливаем назад в сотейник чтобы продолжить варить. Варим до загустения, постоянно помешивая. Должны появиться первые пузырьки, тогда и выключаем. Крем охлаждаем и затем можно немного взбить миксером.
Коржи делаю из слоеного теста. Просто разделяю его на 4 части и выпекаю до золотистого цвета. Когда коржи остынут, верхний слой снимаю для крошки и делю корж еще на две части. Таким образом получается 8 коржей. смазываю их кремом, обсыпаю крошкой и даю пропитаться несколько часов. Приятного аппетита.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт обед духовка торт

Вкусы: молочный сладкий

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Торт Наполеон
Описание: Очень простая вариация неповторимого и вкусного торта "Наполеон". Не заморачиваюсь с тестом, а делаю все очень легко и быстро. Главное сварить вкусный, гладкий крем. Сегодня показываю рецепт идеально вкусного крема. Главное сделать все как в видео и тогда все получится.


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Комментарии и отзывы

Какой рецепт хороший! Скажите, а тесто слоеное бездрожжевое или дрожжевое нужно?
Может быть и очень вкусно, но это-не Наполеон! А тесто обязательно получится, если-делать с хорошим настроением! За рецепт крема - спасибо!
Мне НЕ ДАНО приготовить слоеное тесто и делаю С ЛЮБОВЬЮ. Вероятно масло успевает подтаять. Уже отказалась повторять, приходится пользоваться покупным. Печалька. У автора утянула крем, заварной со сметаной, для меня ,находка. И торт конечно вкусный, согласа, но на НАПОЛЕН не тянет априори, да простит меня автор. Это кондитерка, ни шаг вправо, ни шаг влево. Также и соответствие в названии. А сам торт хорош. А-ЛЯ НАПОЛЕОН.
Спасибо автору,давно хотела сделать такой тортик из готового теста,но со вкусным кремом!Может я что не понимаю,но разве рубленное тесто потом таким же слоеным не получается?
Заварной крем никогда не сравнится по вкусу, с кремом из сгущеного молока и сливочного масла. Последний в 100 раз вкуснее, но заварной конечно легче для желудка. Поэтому иногда делаю торт и с заварным.
Да, сливочный крем жирноват и тяжеловат. Готовлю сливочно-заварной, как эклерный, он понежней. Попробуйте, если интересно. На днях утянула рецепт заварного крема со сметанкой, буду репетироыать.
Спасибо большое за крем ,всегда хотела попробовать со сметаной ,а тут еще и видео .Слоеное тесто часто использую и в сладкой и мясной выпечке.и хочу отреагировать на не очень положительные отзывы:
УВажаемые хозяйки,Какая разница,как называется этот торт,автор поделилась технологией,как быстро можно приготовить вкусненький торт к чаепитию ,не нравится,прочли прошли мимо
Анна,Спасибо еще раз,как сделаю,приду с отчетом.Всегда люблю смотреть Ваши видео,так красиво у Вас все получается,по рукам и движениям видно,что готовите действительно с любовью и от души
Очень хороший рецепт и несложный
Крем заварной со сметанкой? Интересно! Технология, как в чтении по-новому. Обычно готовлю классический сметанный или сливочно-сметанный, реже сметанный с желатином или агаром. В общем крем утянула, нравится такая пикантность. Готовила торт из покупного слоеного (у самой не получается это тесто—НЕ ДАНО), как альтернатива, быть может, пользуюсь иногда. Но на НАПОЛЕОН не тянет потому, как НАПОЛЕОН слоеный торт, а не торт из слоеного теста. Повторюсь, сама иногда так делаю, было бы вкусно.
За КРЕМ отдельное спасибо, попробую.
Быстро и вкусно! Молодец.
Благодарю за рецептик. Как раз для меня! Заморачиваться с тестом обычно некогда, а тортик домашний иногда хочется.
Какая разница, из чего делать Наполеон? Если он хорош со слоеным тестом, то он мне уже нравится!!!!!!!!!!!!!!!!! Есть время "страдать", пожалуйста, готовьте классический! Автору СПАСИБО Обязательно завтра сготовлю!!!!!!!
Надо сделать.
Мне нравится Наполеон с лимонным курдом а покупное тесто, это уже не то
Не называйте Наполеоном то , что им не является. Классический наполеон готовят из рубленого теста, а не из слоеного. Если вы хотели показать Крем, так его и нужно было указывать в названии.
Хорошая идея для быстрого Наполеона. Забираю в себе КК.
Подскажите пожалуйста, слоеное тесто у Вас бездрожжевое?
Да, бездрожжевое
https://www.povarenok.ru/recipes/show/157346/ Подобный рецепт с тестом уже есть!
Со сметаной крем никогда не делала, интересно. Не сворачивается?
Не сворачивается, вкус немного отличается, есть легкая кислинка, моей семье больше нравится)))
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