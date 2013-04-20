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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Слоеный торт
  • 20 апреля 2013, 12:27
  • 184976

Постный торт "Наполеон"

Рецепт: Постный торт Наполеон

Разнообразить пост можно даже знаменитым тортом "Наполеон", конечно же, постным вариантом. Интересно? Заходите!

Категория: Десерты Торты Слоеный торт

Ингредиенты для «Постный торт "Наполеон"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5613 ккал 		белки
90.1 г 		жиры
237.8 г 		углеводы
789.2 г
100 г блюда
ккал
232.9 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
9.9 г		 углеводы
32.7 г


Рецепт «Постный торт "Наполеон"»:

Смешать газированную воду и растительное масло, добавить соль, муку и замесить тесто. Тесто положить в миску, накрыть крышкой и
поставить в холодильник на 30 минут.

Затем тесто разделить на 10 равных частей.

Каждую часть раскатать в тонкий пласт. Тесто получается мягкое, пластичное, и с ним приятно работать.

Каждый корж выпечь при температуре 200 градусов по 2-3 минуты.

Получаются вот такие коржи.

Далее приготовим крем для торта. Для этого миндаль залить кипятком на 10-15 минут, затем очистить от кожицы.

Очищенный миндаль измельчить с помощью комбайна.

Вскипятить 1 литр воды, добавить измельчённый миндаль, сахар, хорошо перемешать, затем струйкой добавить семолину, постоянно помешивая, и варить до загустения.

Для приготовления крема я использовала универсальный коричневый сахар ТМ "Мистраль".

И манную крупу "Семолина" ТМ "Мистраль".

Остудить крем, добавить цедру лимона и ванильный сахар.

Затем крем взбить с помощью миксера.

Промазать каждый корж кремом. У меня получилось всего 10 коржей, 2 из них я измельчила для обсыпки торта.

Затем обсыпать торт крошкой от коржей. Торт поставить на холод на несколько часов для пропитки и застывания крема.






Торт получается вкусным, сытным, с приятным лимонным ароматом.
Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5437
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "От всей души!" На обед : На десерт На ужин : На десерт Специальное питание : Постное питание

Теги: десерт

Вкусы: сладкий лимонный

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Постный торт "Наполеон"
Рецепт: Постный торт Наполеон

Разнообразить пост можно даже знаменитым тортом "Наполеон", конечно же, постным вариантом. Интересно? Заходите!

Ингредиенты для «Постный торт "Наполеон"»:

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Фотографии «Постный торт "Наполеон"» от приготовивших (17)

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Комментарии и отзывы

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Большое спасибо!
испекла торт дочери на день рождения, постятся, первый корж при выпекании вздулся, стала прокалывать каждый коржик, сами коржи промазанные вышли не слоеные, крем поменяла, вместо воды -апельсиновый сок и манка, добавила сахар, пропитывался два дня,пропитался хорошо, бока и верх украсила взбитыми сливками с сахарной пудрой (растительные сливки Амбиенте), Сливки очень обогатили вкус торта. Для поста хороший вариант,но на праздники нет,
Отличный тортик! Делала для мамы, которая соблюдает пост- осталась довольна. Крем получился густой, но коржи пропитались очень хорошо. Подсолнечного масла действительно многовато, шарики из теста, лежавшие на столе, оставляли лужи масла. Но при всех нюансах, торт очень вкусный. Теперь хочу попробовать приготовить с заварным кремом. Спасибо за рецепт.
Спасибо за рецепт! Добавлял обычный сахар.Манную крупу добовлял не ’Семолина". Едим этот торт и не в пост. Это блюдо - хит!
Крем делала с обычным сахаром, прочитав комментарии добавила 1,5 стакана. Совершенно не сладко. Роль миндаля мне тоже осталась непонятна. А в общем, рецепт отличный, если взять за основу. Для себя решила на 8 марта убрать миндаль, добавить 2-3 слоя банана. сахара оставлю 1,5 стакана, надеюсь на сладость банана) Спасибо за отличный рецепт
Убрала балл за крем. Хоть и добавила сахар, перечитав комментарии, для меня оказалось не сладко. Думаю, что буду готовить еще, но крем сделаю на апельсиновом соке и без орехов. Коржи очень понравились. Спасибо, замечательный рецепт постного торта!
хочу сделать и возник вопрос. При взбивании крема не получится ли мусс? Ведь мусс очень густой, пропитаются ли коржи?
Светлана! Большое спасибо за рецепт!!! Торт получился чудесный!!! Скажу честно, такого результата и не ожидала))). На вкус - классический "Наполеон" с заварным кремом! Почитав комментарии, в тесто добавила 125 гр. муки, а в крем 60 гр. сахарной пудры (люблю сладкое!!!)))). Семолину в наших краях купить невозможно: заменила манной крупой MAKFA из твердых сортов пшеницы. Все остальное - по рецепту. Фотоотчет прилагаю. Успехов Вам в Вашем кулинарном творчестве и благодарных "кушателей"!!!!!
Хочу поблагодарить Вас за рецепт!)) Очень вкусный, мягкий, нежный тортик, понравился всем! Особенно хорошо миндаль вписывается, а манка вообще как манка не чувствуется, в общем - здорово!))
Подскажите,пожалуйста,какую роль играет в креме миндаль?Только вкусовую? Получится ли в тех же пропорциях ,но без него?Заранее спасибо!
Девочки - это просто фантастика! Из таких элементарных продуктов такой торт! Если честно, я даже не ожидала такого результата. Правда как обычно не обошлось без добавления чего - либо : крем оказался густым и чтобы как-то исправить положение я развела его соком из двух апельсинов, добавила ещё грамм 60 сахарной пудры и крем получился чудесным. Ещё хочу поделиться советом : когда все коржи промазаны кремом обычно ставят груз или плотно сжимают коржи (надавливая сверху), так вот - чем сильнее спрессовать коржи тем больше они становятся "резиновыми". Поэтому придавливать нужно не слишком много и в этом случае мы получаем мягкий хорошо пропитанный торт.
Так что Светлана, огромное Вам спасибо!
спасибо за рецепт!сделала,газированой воды не было,делала на обычной воде.
еще не пробовали,но за вкус не сомневаюсь!)))
рецепт как раз по теме, Великий пост,а у мужа день рождения.
он немного в недоумении-как так,Наполеон и постный?))
хотела и фото приложить,но не получается..
Давно искала для обычного Наполеона коржи на растительном масле. Люблю хрустящий вариант этого торта. Спасибо за идею. Масла взяла половину. Делала ленивым способом. Испекла 2 больших прямоугольных коржа, разрезала пополам, друг на друга сложила. Крем заварной с маслом. Очень вкусно. В следующий раз буду катать тоньше, сделаю больше слоев.
Да, кстати, у кого нет дома газированной воды. Для выпечки ее легко можно сделать самим. На стакан воды пол чайной ложки лимонки и чайная ложка соды без горки. Главное хорошо размешать и лить в муку, когда реакция еще идет
Просто удивительно, действительно, Наполеон!!! На мой вкус немного слаще крем нужно сделать и меньше цедры добавить, либо вообще без нее и побольше ванили. Но вообще результат поразил - особенно в пост, просто супер, спасибо!!!
Фото по ссылке, ловите фотоотчетик!
https://www.povarenok.ru/photo/86923/
Спасибо большое за рецепт!!! Делала для подруги, она как раз сейчас постится. Тортик получился очень вкусный, я и сама не ожидала, что такая вкусняшка получится. Подружка в восторге.
А если нет коричневого сахара, можно его заменить обычным? И так же с манкой, можно ее заменить на обычную?
Спасибо за рецепт! Сегодня у моей дочери были именины, а она очень любит тортик Наполеон. И так как день был пятница, то удивили дочурку вашим тортиком. Всем понравилось. Вам 5+!
Коржи приготовила по Вашему рецепту и спасибо огромное за него, крем-заварной с маслом)))буду печь еще не раз, получилось очень вкусно)))
непонятно по количеству муки. 400 мл жидкости на 3 стакана муки откровенно мало и жидко. добавила еще стакан..
какое тесто д.б. по консистенции?
Дорогой автор, спасибо Вам большое за такой чудесный рецепт! Я конечно крем пока не готовила, но коржи просто чудо!!!) их можно использовать в качестве основы для любого торта, как постного, так и нет!) просто великолепно - легко, быстро, тесто никаких проблем не доставило!) СПАСИБО! предыдущий торт я решила сделать на сковороде, но честно, только намучилась с коржами, если бы знала раньше, делала бы только по Вашему рецепту)
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