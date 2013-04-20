Разнообразить пост можно даже знаменитым тортом "Наполеон", конечно же, постным вариантом. Интересно? Заходите!
- 20 апреля 2013, 12:27
- 184976
Постный торт "Наполеон"
Ингредиенты для «Постный торт "Наполеон"»:
- Вода газированная — 200 мл
- Масло растительное — 200 мл
- Соль — 0,5 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (емкость стакана 200 мл) — 3 стак.
- Миндаль — 120 г
- Вода (для крема) — 1 л
- Семолина (ТМ "Мистраль") — 1 стак.
- Цедра лимона — 2 ч. л.
- Ванильный сахар — 2 ч. л.
- Сахар коричневый (универсальный ТМ "Мистраль") — 1 стак.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5613 ккал
|
белки
90.1 г
|
жиры
237.8 г
|
углеводы
789.2 г
|100 г блюда
|ккал
232.9 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
9.9 г
|углеводы
32.7 г
Рецепт «Постный торт "Наполеон"»:
Смешать газированную воду и растительное масло, добавить соль, муку и замесить тесто. Тесто положить в миску, накрыть крышкой и
поставить в холодильник на 30 минут.
Каждую часть раскатать в тонкий пласт. Тесто получается мягкое, пластичное, и с ним приятно работать.
Далее приготовим крем для торта. Для этого миндаль залить кипятком на 10-15 минут, затем очистить от кожицы.
Вскипятить 1 литр воды, добавить измельчённый миндаль, сахар, хорошо перемешать, затем струйкой добавить семолину, постоянно помешивая, и варить до загустения.
Промазать каждый корж кремом. У меня получилось всего 10 коржей, 2 из них я измельчила для обсыпки торта.
Затем обсыпать торт крошкой от коржей. Торт поставить на холод на несколько часов для пропитки и застывания крема.
Торт получается вкусным, сытным, с приятным лимонным ароматом.
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5437
Комментарии и отзывы
27 апреля ssnegireva44 #
2 апреля 2020 года alenanat #
8 марта 2020 года сахара #
22 апреля 2019 года borrykov #
27 февраля 2018 года ЁлкиИголки #
9 января 2018 года YuliyaDol #
3 января 2018 года YuliyaDol #
1 июля 2017 года galina simf #
19 июня 2017 года KathleenZay #
15 июня 2017 года olgagric2008 #
5 апреля 2017 года felice1974 #
Так что Светлана, огромное Вам спасибо!
3 марта 2017 года Файна Файна #
еще не пробовали,но за вкус не сомневаюсь!)))
рецепт как раз по теме, Великий пост,а у мужа день рождения.
он немного в недоумении-как так,Наполеон и постный?))
хотела и фото приложить,но не получается..
26 января 2017 года Тигона #
Да, кстати, у кого нет дома газированной воды. Для выпечки ее легко можно сделать самим. На стакан воды пол чайной ложки лимонки и чайная ложка соды без горки. Главное хорошо размешать и лить в муку, когда реакция еще идет
21 декабря 2016 года Aprilforever #
Фото по ссылке, ловите фотоотчетик!
https://www.povarenok.ru/photo/86923/
15 декабря 2016 года Irishka-1 #
11 декабря 2016 года libeliese #
11 ноября 2016 года ViktoriyaMama #
30 июля 2016 года Леннская #
23 марта 2016 года Аграфена-1922 #
какое тесто д.б. по консистенции?
14 марта 2016 года Мария92Л #
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